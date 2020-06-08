 Принстон отказывается от имени Вильсона из-за его расизма | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.06.2020

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Мир

Принстон отказывается от имени Вильсона из-за его расизма

Попечительский совет университета решил, что Школа общественных и международных отношений, а также колледж-общежитие не могут носить имя 28-го президента США из-за его расистских взглядов.

Принстонская школа общественных и международных отношений, которая носила имя президента США Вудро Вильсона до решения Попечительского совета Университета

Принстонская школа общественных и международных отношений

Президент Принстонского университета Кристофер Айсгрубер опубликовал в субботу, 27 июня, сообщение о решении попечительского совета, который накануне проголосовал за изменение названий как Школы общественных и международных отношений имени Вудро Вильсона, так и Вильсон-колледжа. Как отмечает Айсгрубер, его имя неуместно для школы и колледжа, чьи ученые и студенты студенты должны занимать твердую позицию против расизма.

В сообщении напоминается, что ранее, в 2015 году, ряд студентов уже инициировали кампанию за переименование, а попечительский совет отказался убирать имя Вильсона. Но сейчас, пишет президент Принстонского университета, "трагическая гибель Джорджа Флойда, Бренна Тейлора, Ахмода Арбери и Рейшарда Брукса привлеклиновое внимание к долгой и разрушительной истории расизма в Америке". Он отмечает, в частности, действия президента Вильсона по сегрегации федеральной гражданской службы, что усилило дискриминацию.

Школа теперь будет называться "Принстонская школа общественных и международных отношений", а колледж получит название "Первый колледж". Вместе с тем, в своем обращении президент Принстонского университета пишет и о значении Вильсона, которого чествовали не за расизм, а за то, что он "превратил сонный колледж в великий исследовательский университет" и уже потом стал президентом США и получил Нобелевскую премию мира.

Борьба с именами

Ранее американские журналисты обратили внимание на кампанию в сети Twitter за переименование Йельского университета, названного в честь основателя Эли Йеля, родившегося в Бостоне британского работорговца, как пишут авторы твитов под хештэгом #CancelYale.

В 2017 году Йельский университет под давлением общественности изменил название Кэлхун-колледжа, названного в память его выпускника и бывшего вице-президента США Джона Кэлхуна, который вошел в историю как идеолог и защитник рабовладельческой политики.

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    Автор: Марина Барановская


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