Приключения государственного флага Германии

Государственный флаг Германии может справлять свой юбилей несколько раз. Впервые триколор с традиционными черно-красно-золотым геральдическими цветами подняли восставшие в 1524 году крестьяне. Крестьянская война охватила тогда почти всю Центральную Европу и, в первую очередь, немецкие земли. Повстанцы выступали против грабительских податей, которыми их обложили дворянство и католическая церковь. Один из предводителей восстания, Флориан Гайер (Florian Geyer), сам, кстати, рыцарь и франконский аристократ, по легенде так объяснял цвета флага: "Золото заработали на нашем поте аристократы и попы, и в черном трауре мы ходили до тех пор, пока ярость красной кровью не ударила нам в голову".
Не менее пафосными были строки из стихотворения Карла Теодора Кёрнера (Carl Theodor Körner), поэта и солдата добровольческого корпуса, сражавшегося почти три века спустя под черно-красно-золотым флагом против армии Наполеона и убитого в одном из боев: "Из черной ночи сквозь красную кровь - к золотому солнцу свободы".
Триколор свободы
Но есть и прагматичное объяснение тому, почему добровольческие корпуса, которыми командовал майор фон Лютцов (Lüdwig von Lützow), сделали своим знаменем черно-красно-золотой триколор. Эти корпуса были созданы в 1813 году, чтобы освободить немецкие земли от французского владычества. Несмотря на то, что формально они входили в состав прусской армии, в них сражались добровольцы со всей Германии. В разных ее частях, королевствах и княжествах носили разную военную форму, и чтобы унифицировать эту пестроту, все мундиры стали красить в черный цвет: так проще. Нашивки делали красными, а пуговицы были, в основном, латунные, то есть желто-золотистые. Вот почему немецкие патриоты, сражавшиеся против Наполеона, выбрали для своего общего флага черно-красно-золотой цвета.
Провозгласившие республику революционеры 1848 года, выступавшие за объединение раздробленной тогда Германии, также подняли этот "триколор свободы". Правда, всего лишь на год. Революция была разгромлена. А позже, став единой уже страной, но империей, кайзеровская Германия предпочла другие цвета государственного флага: черно-бело-красный. Но после поражения в Первой мировой войне и отречения кайзера Вильгельма Веймарская республика в 1919 году снова вернулась к черно-красно-золотому государственному флагу. Впрочем, не без сопротивления. Консерваторы в парламенте выступали за то, чтобы оставить на флаге "кайзеровские" полосы, а крайне левые социалисты хотели, чтобы весь флаг был красным.
Флаг с гербом и без него
Красным его сделали пришедшие к власти в Германии в 1933 году национал-социалисты, поместившие в центре полотнища белый круг со свастикой. Демократию они ненавидели, а вместе с ней и ее символы, к которым относился черно-красно-золотой триколор. Но характерно, что нацисты не просто вернулись к прежнему кайзеровскому флагу, а сделали государственным флагом свой партийный. Какое-то время их еще вывешивали рядом, вместе, но потом государственным стал флаг НСДАП со свастикой. Это был символический знак сращивания партии и государства, определявшего характер власти в тоталитарном "третьем рейхе".
Немецкие болельщики
После его разгрома немцы в обеих частях Германии вернулись к флагу Веймарской республики, к черно-красно-золотому триколору. Но сделали это по-разному. В статье Основного закона (конституции) ФРГ, принятого в мае 1949 года, сказано только о цветах флага, а в Восточной Германии в центр триколора поместили по образцу СССР венок из колосьев - правда, не с серпом и молотом посередине, а с циркулем и молотом. Это был герб ГДР. Когда Германия воссоединилась в 1990 году, флаг у нее, разумеется, тоже стал единым, общим, - без герба ГДР.
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Автор: Ефим Шуман