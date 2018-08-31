 Призер ЧМ-2017 по легкой атлетике, американец Лоусон подозревается в допинге | Спорт | DW | 01.09.2018

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Спорт

Призер ЧМ-2017 по легкой атлетике, американец Лоусон подозревается в допинге

Допинг-проба легкоатлета Джарриона Лоусона оказалась положительной. Спортсмен утверждает, что стероид попал в его организм после употребления говядины.

Знак допинг-контроля

Серебряный призер чемпионата мира 2017 по легкой атлетике, 24-летний американец Джаррион Лоусон временно отстранен от соревнований из-за положительного результата допинг-теста. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщила пресс-служба Athletics Integrity Unit (AIU).

Эта структура была создана Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) в 2017 году для защиты интересов и целостности легкой атлетики как вида спорта.

По данным AIU, в пробе спортсмена обнаружен запрещенный анаболический стероид - тренболон.

Джаррион Лоусон: "Я на 100 процентов чист"

Контекст

Журналист ARD Хайо Зеппельт, занимающийся проблемой допинга, не поедет в Россию. В числе проигравших на ЧМ-2018 по футболу в России оказалась критическая журналистика, полагает Томас Лачан. (14.06.2018)

Не пустив команду России на Паралимпиаду в Рио, МПК стал образцом последовательности в борьбе с допингом. А вот с предстоящими Играми в Пхёнчхане он дал слабину, считает Йоша Вебер. (29.01.2018)

Наказание за программу употребления допинга в РФ оказалось недостаточно жестким, поэтому в 2018 году проблема применения запрещенных препаратов в спорте никуда не денется, считает Йоша Вебер. (26.12.2017)

Лоусон в ответ выступил с заявлением, в котором выразил уверенность, что стероид попал в его организм после употребления говядины. В США в ней допускается присутствие следов этого гормона, стимулирующего рост мышечной ткани.

"Как атлет я на 100 процентов чист. Я большой сторонник спорта без допинга. Уверен, что будет принято справедливое решение, и с меня снимут все обвинения", - подчеркнул атлет, добавив, что готов предъявить доказательства своей невиновности.

В конце августа немецкий десятиборец Кристиан Шенк (Christian Schenk), чемпион Олимпийских игр 1988 года, признался в употреблении запрещенных препаратов. 

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    Автор: Илья Коваль


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Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов

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Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

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