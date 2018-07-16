Приговор Pussy Riot: 15 суток ареста за акцию на финале ЧМ-2018

Четверо участников Pussy Riot получили по 15 суток ареста за акцию на стадионе "Лужники". В чем был смысл акции и где они взяли полицейскую форму – в репортаже DW из зала суда.
Хамовнический районный суд Москвы в понедельник, 16 июля, рассмотрел дела участников акции Pussy Riot на стадионе "Лужники". За административное правонарушение на 15 суток были арестованы Вероника Никульшина, Ольга Курачева, Ольга Пахтусова и Петр Верзилов. Подробности – в репортаже DW.
Под вечер понедельника, за час до закрытия Хамовнического районного суда, в него доставили четверых участников арт-группы Pussy Riot. Накануне их задержали на стадионе "Лужники" за то, что те во время финального матча чемпионата мира по футболу выбежали на поле в полицейской форме. Свою акцию они назвали "Милиционер вступает в игру". Тем самыми они хотели потребовать от властей освободить политических заключенных, прекратить незаконные аресты на митингах, а также допустить политическую конкуренцию в стране. Акцию они приурочили к 11-летию со дня смерти поэта Дмитрия Пригова.
В итоге трех девушек и молодого человека проводили с поля, некоторых пришлось тащить за руки и за ноги. Там же, в ОВД "Лужники", полиция возбудила дела об административных правонарушениях.
В здании, где судили за акцию в Храме Христа Спасителя
Слушание назначили в том же здании, где летом 2012-го судили трех других участниц группы Pussy Riot за акцию в Храме Христа Спасителя. В этот раз судьи Диана Мищенко и Андрей Лутов вели слушания в разных залах, отдельно по каждому нарушителю. Адвокату Николаю Васильеву приходилось перебегать из одного зала в другой, чтобы успевать то на рассмотрение материалов дела, то на оглашение приговора.
Сначала в зал суда привели Веронику Никульшину. Это была ее первая акция Pussy Riot. Она улыбалась, позировала фотографам и почти не делала заявлений. Лишь уточнила, что в финале чемпионата болела за Францию и попросила включить Пригова в школьную программу. Затем в соседнем зале зачитали материалы дела другой активистки, 31-летней Ольги Курачевой. Она подчеркнула, что FIFA ведет нечестные игры и "дружит с главами государств, в которых происходят репрессии и нарушаются права человека". Вместе с адвокатом девушка настаивала, что не сопротивлялась во время задержания. Та же линия защиты была и третьей участницы, Ольги Пахтусовой.
В чем смысл акции Pussy Riot
Петр Верзилов во время своего заседания заявил суду, что акция была очень важной для общества, а потому нельзя сказать, что Pussy Riot грубо нарушили правила проведения спортивных мероприятий. Как и девушки, свою вину он не признал. Верзилов также отрицал, что это была его идея, подчеркнув, что все акции Pussy Riot - коллективное творчество.
Верзилов назвал футболистов обеих сборных, хорвата Брозовича и француза Мбаппе, полноценными участниками акции. "Мбаппе, один из моих любимых игроков, очень радостно воспринял появление девушек на поле, - пояснил Верзилов. – А хорватские игроки были несколько напряжены из-за того, что они уже проигрывали на тот момент, и поэтому не столь воодушевились акцией. Но после Брозович надел на себя полицейскую фуражку, чем повторил жест Дмитрия Пригова, который читал свои стихи, находясь исключительно в милицейской фуражке, без формы".
Откуда участники Pussy Riot взяли форму полицейских
В перерывах между рассмотрениями дел и оглашениями приговоров журналисты задали несколько вопросов участникам. Чаще все спрашивали о том, когда им удалось переодеться в полицейскую форму и откуда они ее взяли. На первый вопрос девушки отвечали уклончиво, а на второй ответил Петр Верзилов: "Владимир Владимирович говорил применительно к "вежливым людям" в Крыму, что форма продается везде и в открытом доступе". "Да купили мы ее!" - не выдержала Ольга Курачева.
Суд над участниками акции Pussy Riot закончился за час до полуночи. Суд решил, что все четверо нарушили правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и назначил максимальное наказание в виде 15 суток ареста. Кроме того, активистам три года нельзя посещать официальные спортивные мероприятия. Адвокат обжалует приговор в Мосгорсуде.
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