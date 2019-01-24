 Приговор Януковичу вызвал противоречивую реакцию в Украине | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 24.01.2019

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Украина

Приговор Януковичу вызвал противоречивую реакцию в Украине

Защитники, обвинители и независимые эксперты разошлись во мнениях по поводу приговора, вынесенного экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

На одном из заседаний суда по делу Януковича

На одном из заседаний суда по делу Януковича

Осуждение Оболонским райсудом Киева экс-президента Украины Виктора Януковича на 13 лет лишения свободы по обвинению в госизмене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны спровоцировало негативную реакцию защиты и скепсис обвинения. Политические эксперты усмотрели в ходе судебного разбирательства целый ряд недостатков, которые могут стать предметом пристального изучения в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Тягостная атмосфера в Оболонском райсуде

Еще до начала оглашения приговора экс-президенту Украины Виктору Януковичу 24 января здание Оболонского районного суда Киева было оцеплено усиленными нарядами полиции. Невдалеке стояли два автобуса с вооруженными нацгвардейцами в полной боевой выкладке. А сами бойцы Национальной гвардии разместились на всех этажах здания суда. У входящих в здание проводили досмотр личных вещей и пропускали через рамку металлоискателя.

В зале заседания суда, где зачитывался приговор, было яблоку негде упасть. Отведенная для прессы и наблюдателей часть судебного зала была до отказа набита более чем 25 телекамерами и множеством журналистов. Сидячие места оказались заняты задолго до прибытия прессы неизвестными молодыми мужчинами, которые грубо реагировали на вопросы журналистов, а на просьбы представиться все как один отвечали - "гражданин Украины".

Виктор Янукович (фото из архива)

Виктор Янукович (фото из архива)

Однако никаких эксцессов в ходе более чем семичасового зачитывания приговора не случилось. Около половины журналистов были вынуждены толпиться в тесном коридоре в ожидании брифингов участников процесса и слушать оглашение приговора по интернет-трансляции. Разобрать слова судей непосредственно в зале из-за спин операторов телекамер было попросту невозможно.

Реакция участников процесса над Януковичем

Еще в начале оглашения приговора председательствующий судья Владислав Девятко недвусмысленно опроверг ожидания оправдательного приговора, заявив, что суд установил совершение Януковичем действий с целью получения преференции от России. В перерыве между зачитыванием мотивационной части приговора один из адвокатов обвиняемого, Александр Горошинский, отреагировал на это словами: "Суд встал на сторону обвинения".

На итоговом брифинге адвокат пообещал подать апелляцию на судебное решение и обратиться в ЕСПЧ. "Мы обратимся в посольства США и Евросоюза с тем, чтобы они дали оценку нарушениям, которые произошли в данном судебном заседании", - сказал Горошинский. Другой адвокат Януковича, Александр Байдык, назвал приговор и сам судебный процесс "политически мотивированным".

В свою очередь, сторона обвинения осталась в целом довольна приговором. "Нашей главной обязанностью было доказать суду уголовное правонарушение, что нами и было сделано", - сказал один из военных прокуроров Максим Крым. Одновременно он отметил, что не согласен с оправданием Януковича судом по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Прокурор не исключил, что после детального изучения текста приговора его ведомство может принять решение об апелляции на эту часть приговора.

Контекст

На суде по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в госизмене завершено рассмотрение дела. Судьи готовятся к вынесению приговора. DW напоминает главные факты о ходе этого судебного процесса. (07.12.2018)

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Эксперт: Янукович оставил страну в критическом состоянии

Политический аналитик Алексей Калиниченко назвал суд над Януковичем "несколько однобоким". Он признал, что Янукович оставил страну в критическом состоянии, а Россия "была заинтересована в некоторых аспектах тех процессов, которые тогда происходили". Однако, по мнению аналитика, была еще одна сторона, заинтересованная в событиях того времени. "Эта сторона - США. Почему никто не говорит, что американцы лоббировали свои интересы и продвигали своих людей на те или иные государственные должности", - задал вопрос Калиниченко.

Критически настроенные к нынешней власти политики и эксперты разделяют мнение адвокатов Януковича о том, что украинская власть попыталась использовать оглашение приговора для поддержки президентской кампании нынешнего главы государства Петра Порошенко. В отличие от них политический консультант Михаил Васильев напомнил, что защитники Януковича сами приложили максимум усилий для затягивания судебный слушаний. Эксперт считает назначение Януковичу наказания в виде 13-летнего заключения довольно мягким. "Вообще, по такой статье, как госизмена, обычно дают пожизненное заключение. Поэтому 13 лет - это еще довольно мягкий приговор", - сказал Васильев.

Опрошенные DW украинские правоведы сошлись во мнении о том, что после прохождения всех апелляционных и кассационных процедур в Украине защитники Януковича будут обжаловать приговор своему клиенту в ЕСПЧ, что может затянуться на долгие годы. "Если подтвердится сказанное адвокатами Януковича о том, что имена судей были известны еще до процедуры независимого компьютерного отбора, это может стать предметом особо пристального рассмотрения Европейским судом", - сказал профессор Никита Василенко. 

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  • Богослужебная книга

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    Книга из домашней библиотеки

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  • В одном из залов

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

    Иконы

    В том же зале выставки "Кодекс Межигорья", где представлены "Апостол" и другие раритетные книги, висят на стенах десятки старинных и новых икон из резиденции Януковича.

  • Вазы

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

    Ваза Пикассо

    Среди коллекции старинной и не очень посуды выделяется ваза с росписью Пабло Пикассо.

  • Витрина с экспонатами

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

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    Запонки, вазы и почетная грамота из "охотничьей" коллекции бывшего президента Украины. Надпись на грамоте гласит, что она выдана Виктору Януковичу за победу в номинации "Лучший охотник на лося в охотничьем сезоне 2008 года, то есть еще до избрания его президентом.

  • Серебряный лебедь Фаберже

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

    Серебряный лебедь Фаберже

    Серебряный лебедь работы Фаберже.

  • Картины из поместья Пшонки

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    Пшонка и его супруга

    Есть на выставке и картины современных художников из поместья бывшего генпрокурора Украины и кума Януковича Виктора Пшонки. Слева - портрет жены Пшонки Ольги в образе российской императрицы. Справа - сам Пшонка рядом с Януковичем. Полотно пострадало во время захвата поместья бывшего генпрокурора.

  • Предметы культа

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

    Хотел постричься в монахи?

    Митра православного священника, дароносица и яйца "под Фаберже". Специалисты до сих пор спорят, с какой целью экс-президент хранил у себя эти предметы культа вместе с подделкой под антиквариат.

  • Реликвия

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

    Святой мученик Виктор

    На клочке бумаги, который был приложен к этому обрамленному в чистое золото экспонату, значится сделанная от руки надпись: "Мощи святаго мученика Виктора"

  • Чужая собственность

    Чем любовался Янукович в своей резиденции?

    Чужая собственность

    Эта скульптурная группа была в международном розыске. Ее законный владелец из Харькова, имя которого не разглашается, опознал свою собственность, посмотрев телерепортаж о выставке "Кодекс Межигорья".

    Автор: Александр Савицкий


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Борьба за власть в Венесуэле: взгляд США и РФ. Приговор Януковичу за измену. DW Новости

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Чем любовался Янукович в своей резиденции?

Выставка ценностей, находившихся в "Межигорье" - резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича, - проходит в Национальном художественном музее в Киеве.  

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