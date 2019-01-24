Приговор Януковичу вызвал противоречивую реакцию в Украине

Защитники, обвинители и независимые эксперты разошлись во мнениях по поводу приговора, вынесенного экс-президенту Украины Виктору Януковичу.
Осуждение Оболонским райсудом Киева экс-президента Украины Виктора Януковича на 13 лет лишения свободы по обвинению в госизмене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны спровоцировало негативную реакцию защиты и скепсис обвинения. Политические эксперты усмотрели в ходе судебного разбирательства целый ряд недостатков, которые могут стать предметом пристального изучения в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
Тягостная атмосфера в Оболонском райсуде
Еще до начала оглашения приговора экс-президенту Украины Виктору Януковичу 24 января здание Оболонского районного суда Киева было оцеплено усиленными нарядами полиции. Невдалеке стояли два автобуса с вооруженными нацгвардейцами в полной боевой выкладке. А сами бойцы Национальной гвардии разместились на всех этажах здания суда. У входящих в здание проводили досмотр личных вещей и пропускали через рамку металлоискателя.
В зале заседания суда, где зачитывался приговор, было яблоку негде упасть. Отведенная для прессы и наблюдателей часть судебного зала была до отказа набита более чем 25 телекамерами и множеством журналистов. Сидячие места оказались заняты задолго до прибытия прессы неизвестными молодыми мужчинами, которые грубо реагировали на вопросы журналистов, а на просьбы представиться все как один отвечали - "гражданин Украины".
Однако никаких эксцессов в ходе более чем семичасового зачитывания приговора не случилось. Около половины журналистов были вынуждены толпиться в тесном коридоре в ожидании брифингов участников процесса и слушать оглашение приговора по интернет-трансляции. Разобрать слова судей непосредственно в зале из-за спин операторов телекамер было попросту невозможно.
Реакция участников процесса над Януковичем
Еще в начале оглашения приговора председательствующий судья Владислав Девятко недвусмысленно опроверг ожидания оправдательного приговора, заявив, что суд установил совершение Януковичем действий с целью получения преференции от России. В перерыве между зачитыванием мотивационной части приговора один из адвокатов обвиняемого, Александр Горошинский, отреагировал на это словами: "Суд встал на сторону обвинения".
На итоговом брифинге адвокат пообещал подать апелляцию на судебное решение и обратиться в ЕСПЧ. "Мы обратимся в посольства США и Евросоюза с тем, чтобы они дали оценку нарушениям, которые произошли в данном судебном заседании", - сказал Горошинский. Другой адвокат Януковича, Александр Байдык, назвал приговор и сам судебный процесс "политически мотивированным".
В свою очередь, сторона обвинения осталась в целом довольна приговором. "Нашей главной обязанностью было доказать суду уголовное правонарушение, что нами и было сделано", - сказал один из военных прокуроров Максим Крым. Одновременно он отметил, что не согласен с оправданием Януковича судом по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины. Прокурор не исключил, что после детального изучения текста приговора его ведомство может принять решение об апелляции на эту часть приговора.
Эксперт: Янукович оставил страну в критическом состоянии
Политический аналитик Алексей Калиниченко назвал суд над Януковичем "несколько однобоким". Он признал, что Янукович оставил страну в критическом состоянии, а Россия "была заинтересована в некоторых аспектах тех процессов, которые тогда происходили". Однако, по мнению аналитика, была еще одна сторона, заинтересованная в событиях того времени. "Эта сторона - США. Почему никто не говорит, что американцы лоббировали свои интересы и продвигали своих людей на те или иные государственные должности", - задал вопрос Калиниченко.
Критически настроенные к нынешней власти политики и эксперты разделяют мнение адвокатов Януковича о том, что украинская власть попыталась использовать оглашение приговора для поддержки президентской кампании нынешнего главы государства Петра Порошенко. В отличие от них политический консультант Михаил Васильев напомнил, что защитники Януковича сами приложили максимум усилий для затягивания судебный слушаний. Эксперт считает назначение Януковичу наказания в виде 13-летнего заключения довольно мягким. "Вообще, по такой статье, как госизмена, обычно дают пожизненное заключение. Поэтому 13 лет - это еще довольно мягкий приговор", - сказал Васильев.
Опрошенные DW украинские правоведы сошлись во мнении о том, что после прохождения всех апелляционных и кассационных процедур в Украине защитники Януковича будут обжаловать приговор своему клиенту в ЕСПЧ, что может затянуться на долгие годы. "Если подтвердится сказанное адвокатами Януковича о том, что имена судей были известны еще до процедуры независимого компьютерного отбора, это может стать предметом особо пристального рассмотрения Европейским судом", - сказал профессор Никита Василенко.
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