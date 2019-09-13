Приговор Павлу Устинову, или Росгвардия неприкасаемых

Устинову дали 3,5 года колонии за то, что при его задержании на акции 3 августа боец Росгвардии вывихнул плечо. Карикатурист Сергей Елкин о том, как безопасно взаимодействовать с силовиками.
Тверской суд счел, что Устинов при задержании на акции протеста в Москве 3 августа оказывал сопротивление силовику, и тот вывихнул плечо. Обвинение просило для молодого человека 6 лет колонии. (16.09.2019)
На фоне полицейского и правового беспредела, захлестнувшего столицу в последние месяцы, публичное выражение симпатий власти стало вызывать растущее раздражение, указывает Александр Плющев. (10.09.2019)
Российское правосудие не скрывает своей избирательности. Хулиганов в России освобождают из тюрьмы, а пикетчиков отправляют за решетку, констатирует Иван Преображенский. (06.09.2019)
Власти снова сделали столицу центром оппозиционных настроений. Этими декорациями можно успешно скрыть Шиес, Екатеринбург или лесные пожары. "Но просчитал ли Кремль все риски?" - задается вопросом Иван Преображенский. (04.08.2019)