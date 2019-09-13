 Приговор Павлу Устинову, или Росгвардия неприкасаемых | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 16.09.2019

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Россия

Приговор Павлу Устинову, или Росгвардия неприкасаемых

Устинову дали 3,5 года колонии за то, что при его задержании на акции 3 августа боец Росгвардии вывихнул плечо. Карикатурист Сергей Елкин о том, как безопасно взаимодействовать с силовиками.

Сотрудник Росгвардии, которого нельзя дотрагиваться - карикатура Сергея Елкина

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