Приговор депутату Юлии Галяминой огласят 23 декабря

Приговор муниципальному депутату Тимирязевского района Юлии Галяминой, обвиняемой в неоднократном нарушении правил проведения митингов по так называемой "дадинской статье", будет оглашен 23 декабря, сообщила пресс-служба Тверского суда Москвы в пятницу, 18 декабря.

Представитель обвинения, выступая на заседании суда, потребовал приговорить Галямину к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, утверждая, что "исправление подсудимой возможно лишь в условиях лишения свободы и изоляции от общества", сообщает корреспондент DW. "Вина Галяминой доказана, нужны были беспорядки, нужно было звать все больше людей на улицу", - объяснил прокурор предполагаемые мотивы активистки.

По окончании заседания суда Юлия Галямина сказала, что готовится к трем годам лишения свободы. Одновременно она поблагодарила президента России Владимира Путина за то, что тот, по ее словам, показал, сколько именно людей ее поддерживает. "Он показал, что он меня боится", - сказала муниципальный депутат. У здания суда 18 декабря собралось около 70 человек.

Дело Юлии Галяминой

Уголовное дело против Галяминой возбудили в конце июля. Ей было предъявлено обвинение в неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания (статья 212.1 УК РФ).

По версии следствия, в начале июля "Галямина разместила в сети интернет и соцсетях публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля 2020 года в незаконном массовом мероприятии - несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 150 человек". Кроме того, за последние полгода вступили в силу два решения об административных штрафах, назначенных депутату за акции протеста летом 2019 года. Этого достаточно для возбуждения уголовного дела о неоднократном нарушении правил проведения митингов.

Сама Юлия Галямина считает дело политически мотивированным и препятствующим ее деятельности как избранного депутата. Статья 212.1 УК РФ получила известность как "дадинская" - по имени Ильдара Дадина, первого активиста, который был приговорен по ней к реальному сроку лишению свободы.

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