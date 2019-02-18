Приговор датчанину по делу против "Свидетелей Иеговы" обжалован

Адвокаты подданного Дании Денниса Оле Кристенсена, осужденного по делу о создании в Орле регионального подразделения запрещенной в РФ организации "Свидетелей Иеговы", обжаловали приговор. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщила помощник председателя Железнодорожного районного суда Орла Татьяна Соколянская.

"Жалоба от адвоката поступила сегодня. Далее в течение месяца она будет направлена на рассмотрение в Орловский областной суд", - приводит ее слова агентство "Интерфакс".

Арестован за экстремизм

В начале февраля Железнодорожный районный суд в Орле приговорил Кристенсена к шести годам колонии общего режима по части первой статьи 282.2. Уголовного кодекса ("Организация деятельности религиозной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности"). Датчанин был арестован 25 мая 2017 года по адресу, где местные "Свидетели Иеговы" проводили совместное чтение Библии.

Как утверждало следствие, датчанин был "фактическим руководителем" орловской общины, которую 14 июня 2016 года областной суд признал экстремистской и ликвидировал. По сведениям прокурора, Кристенсен распоряжался имуществом общины, организовывал сбор денег и распространял религиозную литературу, чтобы привлечь новых адептов.

Религиозная деятельность не запрещена

Как отмечали правозащитники, религиозная деятельность не запрещена: в России разрешено самостоятельно проводить богослужения и обсуждать вопросы веры, не состоя в какой-либо организации.

В апреле 2017 года Верховный суд РФ признал экстремистской организацией "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и запретил ее деятельность на всей территории страны. Начиная с августа того же года все общины организации в России были внесены в список запрещенных.

На начало февраля всего по статье 282.2. было возбуждено порядка 50 уголовных дел против "Свидетелей Иеговы" в разных регионах России.

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