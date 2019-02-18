 Приговор датчанину по делу против ″Свидетелей Иеговы″ обжалован | Новости из Германии о России | DW | 18.02.2019

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Россия

Приговор датчанину по делу против "Свидетелей Иеговы" обжалован

Датчанин Деннис Оле Кристенсен приговорен в России к шести годам колонии. По версии следствия, он был "фактическим руководителем" регионального отделения "Свидетелей Иеговы".

Деннис Оле Кристенсен

Деннис Оле Кристенсен

Адвокаты подданного Дании Денниса Оле Кристенсена, осужденного по делу о создании в Орле регионального подразделения запрещенной в РФ организации "Свидетелей Иеговы", обжаловали приговор. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщила помощник председателя Железнодорожного районного суда Орла Татьяна Соколянская.

"Жалоба от адвоката поступила сегодня. Далее в течение месяца она будет направлена на рассмотрение в Орловский областной суд", - приводит ее слова агентство "Интерфакс".

Арестован за экстремизм

В начале февраля Железнодорожный районный суд в Орле приговорил Кристенсена  к шести годам колонии общего режима по части первой статьи 282.2. Уголовного кодекса ("Организация деятельности религиозной организации, в отношении которой принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности"). Датчанин был арестован 25 мая 2017 года по адресу, где местные "Свидетели Иеговы" проводили совместное чтение Библии.

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Как утверждало следствие, датчанин был "фактическим руководителем" орловской общины, которую 14 июня 2016 года областной суд признал экстремистской и ликвидировал. По сведениям прокурора, Кристенсен распоряжался имуществом общины, организовывал сбор денег и распространял религиозную литературу, чтобы привлечь новых адептов. 

Религиозная деятельность не запрещена

Как отмечали правозащитники, религиозная деятельность не запрещена: в России разрешено самостоятельно проводить богослужения и обсуждать вопросы веры, не состоя в какой-либо организации.

В апреле 2017 года Верховный суд РФ признал экстремистской организацией "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и запретил ее деятельность на всей территории страны. Начиная с августа того же года все общины организации в России были внесены в список запрещенных.

На начало февраля всего по статье 282.2. было возбуждено порядка 50 уголовных дел против "Свидетелей Иеговы" в разных регионах России.

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