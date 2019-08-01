Привет со дна, или Реакция Путина на лесные пожары в Сибири

Президент РФ после долгого молчания о сибирских пожарах приказал подключить военных к их тушению. Сергей Елкин о приоритетах Путина, спускавшегося на дно в батискафе, пока в России обсуждали катаклизм.
Сибирские леса в огне. Тушить или не тушить? Когда как, говорит ведущий немецкий специалист по пожарам в России профессор Йоханн Георг Гольдаммер. Эксклюзивное интервью DW. (01.08.2019)
Президент Путин может позволить себе ничего не говорить о пожарах в Сибири. Учитывая особенности политической системы в России, с него некому спросить за молчание, считает Константин Эггерт. (31.07.2019)
Горящая Арктика и дошедший до Поволжья сибирский дым становятся символами все более серьезных последствий глобального изменения климата. И предвестниками его дальнейшего ускорения. (26.07.2019)