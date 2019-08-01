 Привет со дна, или Реакция Путина на лесные пожары в Сибири | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 01.08.2019

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Россия

Привет со дна, или Реакция Путина на лесные пожары в Сибири

Президент РФ после долгого молчания о сибирских пожарах приказал подключить военных к их тушению. Сергей Елкин о приоритетах Путина, спускавшегося на дно в батискафе, пока в России обсуждали катаклизм.

Путин внутри батискафа посреди дыма сибирских пожаров - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Андрей Гурков


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