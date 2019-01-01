 Преступник из Манчестера может оказаться психически больным | Новости из Германии о Европе | DW | 02.01.2019

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Европа

Преступник из Манчестера может оказаться психически больным

Мужчина, ранивший ножом троих человек в Манчестере, получает принудительное психиатрическое лечение. Его гражданство и мотивы по-прежнему устанавливаются.

Полиция на месте атаки в Манчестере

Полиция на месте атаки в Манчестере

Преступник, ранивший ножом троих человек в новогоднюю ночь в Манчестере, может страдать психическим расстройством. Как сообщили в полиции Манчестера во вторник, 1 января, 25-летний мужчина после осмотра медиками получает принудительное психиатрическое лечение.

Контекст

Теракт на концерте американской певицы Арианы Гранде в британском Манчестере, повлекший за собой человеческие жертвы, поверг в шок мировой шоу-бизнес. (23.05.2017)

После теракта в Манчестере Европа соблюдает уже известные ритуалы, чтобы скрыть свою беспомощность. Но у политиков есть и другие способы борьбы с террором, считает Феликс Штайнер. (24.05.2017)

Полиция продолжает расследование инцидента, который по-прежнему связывают с терроризмом. По словам очевидцев, в момент нападения преступник кричал "Аллах акбар", сообщает газета Manchester Evening News. Мотивы преступника и его гражданство устанавливаются.

Нападение на станции "Виктория" в Манчестере произошло ночью 31 декабря. 25-летний мужчина ранил ножом троих человек, включая сотрудника транспортной полиции. Он был арестован 1 января по подозрению в покушении на убийство.

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    Сразу после концерта

    Взрыв произошел в конце представления в 0.35 мск (22.35 по местному времени). К тому моменту певица Ариана Гранде уже ушла со сцены, а первые зрители начали покидать стадион "Манчестер Арена", где проходил концерт. В полицию поступило около 240 телефонных звонков о происшествии, на место прибыли 400 сотрудников правопорядка.

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    Основная часть поклонников поп-звезды из США - подростки и молодые люди. В результате взрыва погибли 22 человека, еще 59 были ранены. Сама Ариана Гранде не пострадала. Ее дальнейшие концерты в рамках мирового турне временно отменены.

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    Уже после взрыва неподалеку от стадиона полиция обнаружила подозрительный предмет. Прибывшие саперы подорвали его. Предмет оказался забытой кем-то одеждой.

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    Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала трагедию "ужасной террористической атакой". Глава правительства отменила свои предвыборные мероприятия и созвала кризисное заседание комитета по безопасности.

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    Многие подростки пошли на концерт без сопровождения взрослых. После сообщения о взрыве сотни родителей примчались на место трагедии в поиске своих детей.

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    Трагедия в Манчестере: как это было

    Личность террориста установлена

    По данным британской полиции, бомбу взорвал смертник. Днем 23 мая полиция сообщила, что установила личность террориста, совершившего самоподрыв. Однако его имя пока не разглашается в интересах продолжающегося следствия. В связи с терактом задержан 23-летний мужчина на юге Манчестера.

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    Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ). Это далеко не первая атака исламистов в Великобритании. Всего два месяца назад сторонник ИГ на машине врезался в толпу людей. Затем он напал на полицейского перед зданием британского парламента и был застрелен.

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    Соболезнования со всего мира

    "Невероятно, что кто-то использовал такое радостное событие, как концерт поп-музыки, чтобы убить так много людей ", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Президент США Дональд Трамп назвал организаторов теракта "злобными неудачниками". Соболезнования британцам выразили французский лидер Эмманюэль Макрон, президент России Владимир Путин, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и другие ведущие политики.

    Автор: Вадим Шаталин


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Трагедия в Манчестере: как это было

Взрыв на концерте американской поп-звезды Арианы Гранде унес жизни 22 человек. Около 60 зрителей получили ранения. (23.05.2017)  

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