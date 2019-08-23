Пресса ФРГ об обмене заключенными: успех Зеленского, но какой ценой?

Немецкие масс-медиа не оставили без внимания обмен находившимися в заключении лицами между Россией и Украиной, проведенный по формуле 35 на 35. В субботу, 7 сентября, в Киев прибыли 24 украинских моряка, задержанные российской береговой охраной в районе Керченского пролива неподалеку от аннексированного Россией Крыма, и 11 человек, включая режиссера Олега Сенцова, которых в Украине считали политзаключенными.

Список освобожденных Киевом лиц Москва пообещала обнародовать позже, однако уже сейчас известно, что в него вошли фигурант уголовного дела об уничтожении малайзийского самолета над Донбассом Владимир Цемах и главный редактор портала "РИА Новости - Украина" Кирилл Вышинский.

В своих комментариях обозреватели СМИ Германии дают оценку действиям президента Украины Владимира Зеленского, а также анализируют возможные сценария дальнейшего развития событий.

Владимир Цемах - слишком большая цена для Киева?

Для Владимира Зеленского обмен пленными стал большим политическим и гуманитарным успехом, считает обозреватель газеты FAZ Райнхард Фезер (Reinhard Veser): "Украинские политзаключенные в России стали жертвами произвола, не имеющего ни малейшего отношения к правосудию; поэтому их освобождение дорогого стоит".

Владимир Цемах (слева) в суде (фото из архива)

Вопрос лишь в том, насколько большую цену за это заплатила Украина - в частности, насколько оправданным было решение Киева отпустить Владимира Цемаха - важного свидетеля и подозреваемого по делу о малайзийском "Боинге" MH17, сбитом в на востоке Украины в июле 2014 года, отмечает издание.

"Тогда поддерживаемые РФ пророссийские боевики убили 298 ни в чем не повинных человек. Если Цемах будет находиться в России, то международная следственная группа больше не сможет его допросить. Кроме того, какой сигнал тем самым Киев подает Москве? А какой - Нидерландам, откуда родом большинство жертв?" - недоумевает обозреватель FAZ.

Неожиданный успех Зеленского

Несколько иной точки зрения придерживается корреспондент московской студии немецкой телерадиокомпании ARD Кристина Нагель (Christina Nagel). В своем комментарии, посвященном обмену, она пишет: "Любой, кто следил за минским процессом на протяжении последних лет, знает, насколько тяжело он продвигался. (...) Когда президент Украины Владимир Зеленский объявил, что намерен придать ему новый импульс, это вызвало у многих лишь улыбку. Было трудно поверить, что политическому новичку удастся сделать то, что не раз заводило в тупик опытных дипломатов".

Олег Сенцов с дочерью Алиной

Однако Зеленский все же сумел сдвинуть дело с мертвой точки: он провел переговоры с президентом России и договорился об обмене заключенными, отмечает журналистка. При этом, по ее словам, речь шла не просто о военнопленных, а о людях, ставших символами конфликта и имеющих политический вес.

"С украинской стороны это были режиссер Олег Сенцов и моряки, с российской - журналист Кирилл Вышинский и Владимир Цемах, который, как считается, частично несет ответственность за крушение пассажирского самолета MH17. Тот факт, что Цемах смог вернуться в Москву, нужно рассматривать как уступку со стороны украинских властей: это вызвало критику на национальном и международном уровне", - указывает Нагель.

Надежда на мирное урегулирование конфликта в Донбассе

Тем не менее, продолжает она, Зеленский был готов заплатить столь высокую цену: "Он понимал, что только большой шаг навстречу России сможет что-либо изменить. Что лишь в этом случае он приблизится к своей заявленной цели - остановить кровопролитие на востоке Украины.

Успешный обмен заключенными стал первым шагом на пути к укреплению доверия между Москвой и Киевом. Если эта тенденция продолжится и обе стороны в дальнейшем воздержатся от юридических уловок, то этот день может стать поворотной точкой в минском процессе".

На взгляд корреспондента ARD, после состоявшегося обмена появилась надежда на то, что ситуация может измениться к лучшему и сторонам все же удастся добиться того, о чем они договорились еще пять лет назад, а именно - длительного перемирия.

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