Премьер РФ Мишустин призвал регионы проработать режим самоизоляции

В понедельник, 30 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к регионам с просьбой обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области, и проработать введение аналогичных правил. По его словам, меры, принятые в Москве и Подмосковье, являются "логичным продолжением политики правительства и президента по борьбе с коронавирусом".

В Москве и Подмосковье в целях сдерживания распространения нового коронавируса SARS-CoV-2 с 30 марта введен режим самоизоляции для всех граждан независимо от возраста. По указу мэра столицы Сергея Собянина, жилье разрешается покидать лишь в случаях обращения за неотложной медпомощью и прямой угрозы жизни и здоровью, для поездок на работу, если гражданин обязан на нее ходить, для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, и для выноса бытового мусора.

Аналогичные меры вводятся и на территории Московской области. Уже в ближайшие дни выходить на улицу можно будет лишь при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. Для контроля за передвижением граждан будет развернута умная система контроля. При этом Собянин подчеркнул, что режим самоизоляции не ограничивает права граждан приезжать или уезжать из Москвы.

Ситуация с коронавирусом в России

Ранее с 26 марта по 14 апреля в Москве был введен режим самоизоляции для 1,9 млн граждан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Указом президента РФ Владимира Путина дни с 30 марта по 3 апреля в России объявлены нерабочими, чтобы как можно больше граждан оставались дома. По последним официальным данным, количество инфицированных в РФ превысило 1,5 тысячи человек, при этом более одной тысячи зараженных находятся на территории Москвы и Подмосковья.

Андрей Клишас

Между тем глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас косвенно обвинил Сергея Собянина в превышении полномочий, указав, что ограничения прав и свобод граждан, подобные тем, которые объявил мэр Москвы, могут вводиться лишь по решению парламента и президента России.

Спор о компетенциях Собянина

"В соответствии со ст. 55 конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а, значит, введение таких ограничений - исключительная компетенция Федерального собрания и президента", - цитирует слова Клишаса пресс-служба сенатора.

Со своей стороны первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков выразил мнение, что введенные Собяниным меры по самоизоляции жителей не нарушают конституцию, поскольку их нужно рассматривать в качестве рекомендаций. "Если его заявление - это рекомендации, то Собянин прав. Ответственности за нарушение рекомендаций он не вводит", - пояснил Синельщиков в интервью "Интерфаксу".

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

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