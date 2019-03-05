 Премьер-министр Канады нарушил закон о конфликте интересов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.08.2019

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Мир

Премьер-министр Канады нарушил закон о конфликте интересов

Парламентская комиссия в Оттаве признала, что премьер Джастин Трюдо оказывал влияние на экс-министра юстиции Канады Джоди Уилсон-Рейбоулд.

Джастин Трюдо

Джастин Трюдо

В ходе скандала вокруг деятельности экс-министра юстиции Канады Джоди Уилсон-Рейбоулд комиссия по этике канадского парламента пришла к выводу, что глава правительства Джастин Трюдо нарушил закон о конфликте интересов. "Премьер-министр напрямую и через своих высокопоставленных сотрудников использовал различные средства для оказания влияния на госпожу Уилсон-Рейбоулд", - заявил глава комиссии Марио Дион в среду, 14 августа.

Скандал в канадском правительстве

Министр юстиции и генеральный прокурор Джоди Уилсон-Рейбоулд ушла в отставку в начале 2019 года по собственному желанию. Уже после этого она сообщила членам комитета юстиции Палаты общин о давлении на нее канцелярии премьер-министра Джастина Трюдо по расследованию дела о мошенничестве в инженерно-строительной компании SNC-Lavalin.

Контекст

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По данным Уилсон-Рейбоулд, ее принуждали к оказанию влияния на федеральных прокуроров с тем, чтобы те прекратили уголовное дело. В доказательство она представила электронные сообщения и пересказала телефонные и личные разговоры с сотрудниками канцелярии.

Руководство фирмы SNC-Lavalin из Монреаля подозревают в уплате семье ливийского диктатора Муаммара Каддафи в 2001-2011 годах взяток на общую сумму 48 млн канадских долларов (в пересчете 31 млн евро) с целью повлиять на ряд решений. Джастин Трюдо отрицает свою вину и отказывается уйти в отставку, которой требует оппозиция. В октябре в Канаде пройдут парламентские выборы.

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