 Премьер-министр Ирака подал в отставку на фоне протестов в стране | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 30.11.2019

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Мир

Премьер-министр Ирака подал в отставку на фоне протестов в стране

Из-за обострения ситуации в Ираке Абдель Махди решил уйти с должности главы правительства страны. 28 ноября стало самым кровопролитным днем с начала протестных акций в октябре, были убиты 46 человек.

Участники протестов в Багдаде

Участники протестов в Багдаде

Премьер-министр Ирака Абдель Махди объявил в пятницу, 29 ноября, что решил уйти с этой должности. Перед этим духовный лидер страны, 89-летний аятолла Али ас-Систани призвал иракский парламент остановить работу правительства из-за массовых протестов, в ходе которых силовики убили более 400 демонстрантов. 28 ноября стало самым кровопролитным с начала протестных акций в октябре: в этот день погибли 46 человек.

На площади Тахрир в Багдаде и в городе Эн-Насирия демонстранты ликовали, услышав новость об отставке Махди с поста главы правительства, передает агентство AFP. Активисты подчеркнули, что это лишь первый шаг и что они будут добиваться дальнейших перемен в стране.

Контекст

Власти Ирака пытаются подавить массовые протесты, лишив жителей страны возможности пользоваться интернетом. Активисты, обходя блокировку, сообщают о реальной ситуации. (10.10.2019)

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что эти солдаты продолжат борьбу с "Исламским государством" и будут помогать "защищать Ирак". Эти планы США могут быть неоднозначно восприняты в Ираке. (20.10.2019)

Нынешняя волна антиправительственных протестов в Ираке - крупнейшая с 2003 года, когда был свергнут диктатор Саддам Хусейн. Так, в Эн-Наджафе 27 ноября митингующие подожгли здание дипмиссии Ирана в знак протеста против политики Тегерана и вмешательства во внутренние дела Ирака. До этого другое консульство Ирана неоднократно горело в Басре. Всего в ходе протестов пострадали 15 000 человек.

Демонстранты выступают против коррумпированных элит, недостаточных мер по борьбе с безработицей, а также неэффективного сектора государственных услуг, из-за которого в стране остро стоит проблема плохого снабжения домов водой и электричеством. Международное сообщество, включая ООН, осудило применение силы против мирных демонстрантов.

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    Одержать военную победу над ИГ пока не удалось. Боевики удерживают под контролем крупные территории в Сирии и Ираке. Однако курдские и езидские женщины продолжают борьбу, в том числе, чтобы доказать: женщины - не рабы.

    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


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