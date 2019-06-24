 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе ушел в отставку | Новости из Германии о Европе | DW | 02.09.2019

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Европа

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе ушел в отставку

Мамука Бахтадзе заявил, что покинул премьерский пост, поскольку считает свою миссию выполненной. При этом он подчеркнул, что останется членом команды правящей партии "Грузинская мечта".

Мамука Бахтадзе

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил в понедельник, 2 сентября, об уходе в отставку. Он пояснил, что принял такое решение, поскольку считает свою миссию выполненной. В постах, выложенных в соцсетях, Бахтадзе напомнил, что целью его назначения на пост премьер-министра Грузии в 2018 году было создание стратегических рамок для дальнейшего развития страны.

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"Стратегические рамки развития созданы, внедрены. И соответственно, я принял решение об уходе с должности, так как считаю, что свою миссию на этом этапе выполнил", - пояснил он. При этом Бахтадзе отметил, что останется членом команды правящей партии "Грузинская мечта".

С преемником Бахтадзе определятся быстро

Кандидатуру нового премьер-министра Грузии объявят после заседания политсовета правящей партии уже 3 сентября, обещал лидер парламентского большинства Георгий Вольский. "Консультации по кандидатуре премьер-министра продолжаются, и завтра, после заседания политсовета партии, мы сделаем официальное заявление. Пока же говорить о кандидате преждевременно и некорректно", - заявил Вольский.

Ранее грузинские СМИ, ссылаясь на источники в "Грузинской мечте", сообщили, что новым премьер-министром страны станет министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария. В оппозиции уже предупредили, что назначение Гахарии будет "плевком" грузинскому обществу, которое, как указали оппозиционеры, требует его отставки с поста главы МВД за "кровавый" разгон демонстрантов 20 июня у дома правительства, в результате которого пострадали сотни людей.

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    Автор: Анастасия Аринушкина


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