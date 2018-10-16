Премьер-министр Армении уходит, чтобы остаться

Во вторник, 16 октября, Никол Пашинян объявил о своей отставке с поста премьер-министра Армении. Президент страны Саркисян эту отставку принял - и тем не менее Пашинян будет исполнять обязанности премьера и дальше. На этот шаг он пошел ради того, чтобы добиться роспуска парламента и проведения внеочередных выборов. DW разбиралась в причинах и целях действий армянского премьер-министра.

В отставке Пашиняна политические наблюдатели видят единственный способ разрешить политический кризис, вызванный тем, что парламент "не отражает настроений подавляющей части общества". Такого мнения придерживается, в частности, политолог Микаэл Золян. "Армения - парламентская страна, и противостояние нового правительства и старого парламента могло вызвать паралич власти, вот почему выборы нового парламента необходимы", - сказал он в интервью DW.

Никол Пашинян в парламенте Армении (фото из архива)

Разговоры о том, что парламент следует распустить, начались сразу после избрания Пашиняна премьер-министром. Напомним, это стало возможным после массовых акций протеста граждан против того, что Серж Саргсян фактически пошел на третий срок правления – дважды он был президентом, затем возглавил правительство. Под давлением народного движения Саргсян подал в отставку. Правительство возглавил Пашинян, тогда еще лидер парламентской фракции "Елк" ("Выход") с девятью мандатами, в то время как абсолютное большинство в высшем законодательном органе составляли представители бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА).

Однако Конституцией Армении самороспуск парламента не предусмотрен. Для того, чтобы распустить его и провести новые выборы, премьер должен подать в отставку, а парламент - дважды не выдвигать кандидатуру главы правительства. Если парламент не изберет нового премьера в течение семи дней, ему дается еще одна такая возможность. И в случае неизбрания премьера во второй раз, объявляет о самороспуске. Назначается дата новых выборов, и по закону они попадают на декабрь. Пашинян и его правительство все это время продолжают исполнять свои обязанности.

Нежелательный сценарий

Микаэл Золян считает, что отставка Пашиняна все же связана с определенным риском: "Республиканцы, сохраняющие относительное большинство в парламенте, могут выбрать другого премьера". Но сегодня в атмосфере почти универсальной поддержки революции и негативного отношения к старой власти это будет авантюрой, которая может привести к непредсказуемым последствиям, уверен политолог. Поэтому он все же склоняется к тому, что команда Пашиняна победит и на парламентских выборах, и уже новое Национальное собрание снова изберет его премьер-министром.

Массовые протесты в Армении. Апрель 2018 г.

По мнению Золяна, возможный "демарш" хотя формально и будет соответствовать законодательству, но общество воспримет его, как "попытку переворота", что приведет к новому этапу массовых протестов и дестабилизации ситуации в стране - на улицы могут выйти протестовать сотни тысяч человек.

"Тем не менее, полностью исключать подобный сценарий нельзя: многим республиканцам сейчас нечего терять, лишившись депутатских мандатов, они могут потерять не только карьерные перспективы, но и оказаться на скамье подсудимых по связанным с коррупцией делам", - полагает Золян.

Парламент сопротивляется

2 октября парламент Армении подавляющим большинством голосов принял законопроект, предусматривающий, в частности, недопущение его роспуска. В знак протеста против этого решения Пашинян собрал перед зданием парламента несколько десятков тысяч человек и заявил об увольнении шести министров, представляющих блок "Царукян" и партию "Дашнакцутюн". Сговор этих парламентских сил с республиканцами стал в определенной степени неожиданным, поскольку они изначально поддержали протестное движение Пашиняна.

Через какое-то время лидер блока "Царукян" Гагик Царукян пошел на попятную, в результате он подписал с Пашиняном меморандум о невыдвижении на премьерский пост собственного кандидата и согласии на выборы в декабре. РПА также обещает не выдвигать собственного кандидата. Саму фракцию республиканцев покинула большая группа депутатов, согласных поддержать досрочные выборы в декабре.

Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил, что единоличное и окончательное решение Пашиняна о проведении выборов в декабре может привести к однополюсному парламенту, что "в демократическом государстве недопустимо". Оптимальным сроком выборов республиканцы считают весну будущего года.

Парламент без оппозиции не останется

"Высказывая озабоченность тем, что парламент может оказаться "единоличным", республиканцы забывают, каким был этот парламент", - замечает эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян. Чтобы пресечь разговоры об угрозе единоличного правления, к конституционным гарантиям 30-процентного присутствия оппозиции в парламенте будет добавлено положение, по которому места в законодательном органе должны иметь не менее четырех политических сил, указывает Меграбян.

"Пашинян стремится по максимуму воспользоваться политической ситуацией, реализовать политически и юридически ту безусловную поддержку, которой он пользуется во главе политической команды", - говорит эксперт DW. И, судя по всему, он своего добьется, добавляет он. Меграбян уверен, что нет серьезных факторов, способных помешать Пашиняну реализовать свой сценарий, как нет и оснований сомневаться, что возглавляемая им политическая сила, возможно, с несущественной разницей, повторит успех выборов в Совет старейшин Еревана.

Напомним, на выборах в Ереване сокрушительную победу одержал кандидат на пост мэра столицы, предложенный Пашиняном. Он набрал 81,5 процента голосов, в то время как занявшая второе место партия "Процветающая Армения" не набрала и семи. По оценкам подавляющего большинства наблюдателей, в сложившихся условиях приблизительно такой же расклад ожидается и в результате парламентских выборов.

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