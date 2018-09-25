Премьер-министру Швеции объявлен вотум недоверия

Стефан Лёвен останется в должности до завершения коалиционных переговоров о кандидатуре нового премьера. У риксдага будет четыре попытки избрать главу правительства.
Спустя две недели после парламентских выборов в Швеции риксдаг выразил недоверие действующему премьер-министру страны Стефану Лёвену. За смещение главы правительства во вторник, 25 сентября, проголосовали 204 парламентария, еще 142 высказали поддержку премьеру, сообщает агентство AFP.
На парламентских выборах 9 сентября партии возглавляемого Лёвеном правящего красно-зеленого блока одержали победу над оппозиционным правоцентристским альянсом с перевесом всего в один депутатский мандат - 144 против 143. Третьей силой в парламенте (62 места) стала националистическая партия "Шведские демократы". Накануне красно-зеленые проиграли борьбу за место спикера риксдага. Его при поддержке "Шведских демократов" занял представитель правоцентристского альянса, первым решением которого стало объявление дня голосования по вотуму доверия к действующему премьер-министру.
Лёвен будет возглавлять правительство Швеции до завершения коалиционных переговоров по кандидатуре нового главы кабинета. По шведскому законодательству голосование по кандидатуре премьер-министра должно состояться не позднее, чем через две недели после выборов спикера. Если кандидатура не будет поддержана большинством, глава риксдага может еще трижды выдвинуть новые кандидатуры. Если ни одна из четырех кандидатур так и не получит поддержки парламента, в стране объявят новые выборы - через три месяца после последнего голосования по кандидатуре главы правительства.
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