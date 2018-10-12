 Премьер Мекленбурга - Передней Померании призвала к диалогу с РФ | Новости из Германии о Германии | DW | 13.10.2018

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Германия

Премьер Мекленбурга - Передней Померании призвала к диалогу с РФ

И Германия, и Россия заинтересованы в возвращении к тесному партнерству, убеждена Мануэла Швезиг. Она призвала к отмене санкций при условии возвращения мира в Украину.

Мануэла Швезиг

Мануэла Швезиг

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) призвала к постепенной отмене санкций в отношении РФ и критическому диалогу с Москвой. "Я ни в коем случае не хочу закрывать глаза или приуменьшать значение того факта, что отношения Германии и России стали сложными. Но я убеждена, что Германия и Россия вместе заинтересованы в возвращении более тесного партнерства", - написала одна из лидеров Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в статье, опубликованной 12 октября в немецком еженедельникеWirtschaftswoche.

Санкции - не самоцель

Для того чтобы достичь этой цели, необходимо задуматься о снятии санкций в отношении Москвы при условии постепенного возвращения мира в Украину, уверена политик. "Ясно, что обе стороны должны предпринять шаги, чтобы их можно было отменить. Разумеется, Россия тоже, и она в особенности", - подчеркнула Швезиг.

По словам бывшего министра ФРГ по делам семьи, ее удивляют "оборонительные рефлексы, которые регулярно вызывает требование пошаговой отмены санкций". "Ведь наказания не являются самоцелью", - добавила она.

"Германия нуждается в российском газе"

Одновременно премьер-министр северо-восточной федеральной земли выступила в защиту проектов "Северный поток" и "Северный поток-2". Данные газопроводы важны не только для Мекленбурга - Передней Померании, но и для всей Германии, заявила она. "Чтобы обеспечить надежность (энергоснабжения. - Ред.), которая необходима нашей индустриальной стране, нам нужен газ как энергоноситель. Поэтому я считаю правильным строительство дальнейших веток газопровода", - указала Швезиг.

Контекст

Она назвала "чепухой" утверждения критиков совместного с "Газпромом" проекта о том, что новые газопроводы делают Германию полностью зависимой от РФ. "Обе стороны заинтересованы в надежных поставках газа. Германия и в дальнейшем будет закупать значительную часть необходимой ей энергии из других источников и регионов", - добавила глава земельного правительства.

О "Северном потоке-2" и санкциях

В реализации спорного проекта "Северный поток-2", помимо российского "Газпрома", участвует целый ряд европейских компаний. Общая протяженность газопровода, который предполагается проложить параллельно первому "Северному потоку", должна составить 1220 километров. В конце июля компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в рамках сооружения спорного газопровода. Сооружение газопровода "Северный поток - 2", против которого резко возражают Украина, страны Балтии и Польша, планируется завершить к концу 2019 года.

Международные санкции против России были введены в ответ на российскую аннексию украинского полуострова Крым в 2014 году, а также на действия Москвы на востоке Украины, где она поддерживает пророссийских сепаратистов, установивших контроль над рядом районов Донбасса.

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    Автор: Андрей Гурков


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