 Премьер Гончарук: Все эвакуированные из Китая украинцы - в безопасности | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 21.02.2020

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Украина

Премьер Гончарук: Все эвакуированные из Китая украинцы - в безопасности

Украинцам, вывезенным из Уханя и размещенным на карантин в Полтавской области, гарантирована безопасность, заверил DW Алексей Гончарук. По словам премьера, власти были готова к провокациям.

Санаторий в Новых Санжарах, где на карантине находятся украинцы, вывезенные из Уханя

В этом санатории в Новых Санжарах на карантине находятся украинцы, вывезенные из Уханя

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил в четверг, 21 февраля, поселок Новые Санжары на Полтавщине, где в санатории Национальной гвардии разместили вывезенных из Китая украинских граждан. Случаев заражений коронавирусом среди них до сих пор зафиксировано не было.

Размещение эвакуированных в Новых Санжарах, где они пройдут двухнедельный карантин, вызвало бурные протесты местного населения. Корреспондент DW на месте событий пообщалась с украинским премьером, а также с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, который тоже посетил Новые Санжары.

Deutsche Welle: В каком состоянии находятся украинцы, прибывшие из Китая?

Алексей Гончарук: Все эвакуированные из Китая сейчас в безопасности. Они в тепле, накормлены, у них есть связь. Я очень надеюсь, что они хорошо отдохнут и с ними все будет хорошо. Наши медики обеспечили достаточный уровень защиты, и они (прибывшие. - Ред.) в физической и эпидемиологической безопасности.

- Как эвакуированные общаются с родственниками?

Алексей Гончарук отвечает на вопросы DW

Алексей Гончарук отвечает на вопросы DW

- У них есть средства связи. Завтра мы убедимся в том, что ни у кого из них нет проблемы связаться с теми, с кем они хотят связаться.

- В Китае остаются еще несколько сотен украинцев. Есть ли планы как-то им помочь?

- Мы будем наблюдать за тем, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Будем консультироваться с нашими коллегами из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и после этого принимать решение.

- Будут ли введены ограничения на сообщение со странами Азии?

- Как только будут - мы сообщим.

- Правда ли, что в Украине нет заведений, где можно обеспечить соблюдение всех норм эпидемиологической безопасности?

- В Украине очень много заведений, где можно обеспечить соблюдение современных норм. В том числе, то заведение, о котором мы сказали. Это режимный объект. Я уже говорил неоднократно о том, что мы планировали эту операцию (эвакуацию украинцев из Уханя. - Ред.), понимая, что могут быть какие-то провокации. Слава Богу - все живы-здоровы.

- Сколько городов отказало в размещении эвакуированных из Китая?

- Никто не отказывал.

- Никто?

- Смотрите, что значит "города отказали"? В каком количестве городов были провокации, манипуляции? Мы рассматривали много различных вариантов. Медики выдвигали много критериев к подобным заведениям.

Контекст

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая проведет две недели в медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах вместе с украинцами, вывезенными из Китая из-за вируса COVID-19 и помещенными на карантин. (21.02.2020)

Протестующие в Полтавской области Украины забросали камнями полицейских и автобус с эвакуированными из Уханя. (20.02.2020)

В четверг жители Новых Санжар вышли на акцию протеста против размещения эвакуированных из Уханя украинцев в расположенном в поселке медцентре. Украина эвакуировала из Китая 72 человека. (20.02.2020)

Где они должны располагаться, каким образом должен быть организован быт, какая должна быть архитектура внутри здания - это должно быть отдельное здание, периметр должен быть защищен. Выезжали на эти объекты медики, специалисты по безопасности.

По итогам всех этих консультаций оперативный штаб выбрал три-четыре варианта, которые мы рассматривали до последнего момента. Почему был утвержден именно этот вариант? Причин очень много. По итогам 14 дней операции (столько длится карантин. - Ред.) - я убежден, что она будет успешной - мы поделимся всеми деталями.

(В этом момент к разговору присоединяется министр внутренних дел Арсен Аваков. - Ред.).

Арсен Аваков: Например, санаторий имени Соича в Харькове. Он у нас был в списке. Почему он не годится? Потому что после анализа стало понятно, что с Печенежского водохранилища идет забор воды в Харьков. И система фильтрации там такая, которая не обеспечивает нужные стандарты. Этот объект был снят. И таких критериев было несколько. В конце концов получилась такая ситуация.

- Почему так усиленная охрана? Это напоминает какую-то спецоперацию.

- Вы увидели, что в итоге она не была лишней?

- У вас была информация заранее о возможных протестах?

- Мы видели, что происходит.

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    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


Смотреть видео 03:07

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Контекст

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

В борьбе с коронавирусом Китай принимает срочные меры. В Ухане уже появился один огромный больничный комплекс, скоро будет готов еще один. Строительство ведется в ускоренном темпе. Галерея DW о том, как это происходит. (31.01.2020)  

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