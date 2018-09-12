Премьер Венгрии отверг критику со стороны Европарламента

Премьер-министр Венгрии выступил с жесткими упреками в адрес Европарламента, заявив, что критика действий Будапешта, содержащаяся в докладе комитета ЕП по гражданским свободам, задевает честь его страны. Европа хочет обвинить защитников собственных границ, указал Виктор Орбан, выступая перед делегатами Европарламента в Страсбурге во вторник, 11 сентября.

"Венгрия будет и дальше защищать свои границы, останавливать нелегальных мигрантов и защищать свои права, при необходимости также и от вас", - подчеркнул премьер.

Причиной жесткого выступления Орбана стало намеченное на среду, 12 сентября, голосование в Европарламенте по докладу комитета ЕП по гражданским свободам. Его автор - депутат от фракции "зеленых" Джудит Саргентини - обвинила Будапешт в отказе следовать европейской политике в области миграции, нарушении прав меньшинств, "систематической угрозе демократии, нормам правового государства и основополагающим правам". С претензиями к венгерскому правительству выступили также представители ряда других комитетов Европарламента и первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Венгрию могут лишить права голоса в Совете ЕС

Европарламенту предстоит дать оценку функционированию конституционной и избирательной систем, независимости судебной власти и других учреждений, прав судей, состоянию дел в сфере борьбы с коррупцией, свободы выражения мнений и вероисповедания, соблюдения права меньшинств и мигрантов, просителей убежища и беженцев, а также экономических и социальных прав в Венгрии.

Своей речью Орбан свел на нет всякую возможность урегулирования ситуации, отмечает агентство dpa. Автор доклада предлагает запустить в отношении Венгрии процедуру по статье 7 параграфа 1 Договора о Европейском Союзе, чтобы воспрепятствовать угрозе фундаментальным ценностям.

Если доклад комитета получит поддержку двух третей депутатов, то тогда Совет ЕС должен будет начать свое собственное расследование предполагаемого нарушения Венгрией ценностей ЕС. Статья 7 Лиссабонского договора предусматривает, что в отношении страны-члена Евросоюза могут быть введены различные санкции, в частности, лишение права голоса в Совете ЕС. Ранее похожий механизм был запущен Евросоюзом в отношении Польши.

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