 Премьер Венгрии Орбан назвал единство Европы ″незавершенным″ | Новости из Германии о Европе | DW | 19.08.2019

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Европа

Премьер Венгрии Орбан назвал единство Европы "незавершенным"

В Венгрии прошли мероприятия, посвященные 30-летию массового выезда граждан ГДР на Запад. В торжествах приняли участие лидеры Германии и Венгрии.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (19 августа 2019 года, Шопрон)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (19 августа 2019 года, Шопрон)

Единство Европы еще не завершено, полагает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Свое мнение он высказал в понедельник, 19 августа, в городе Шопроне, на границе с Австрией, во время торжественных мероприятий по случаю 30-летия первого массового бегства граждан ГДР на Запад.

Европейское единство должно "воссоздаваться" после каждого нового конфликта, заявил Орбан, имея в виду споры о миграционной политике. На протяжении уже нескольких лет официальная Венгрия отказывается от приема беженцев.

Контекст

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День германского единства в этом году отмечают после выборов, когда борьба еще не совсем окончена. Но страна должна представить изменившемуся миру свою позицию, считает Инес Поль. (03.10.2017)

Присутствовавшая на торжествах канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) указала на необходимость стран-членов ЕС достигать компромиссных решений. "Мы должны постоянно осознавать, что национальное благополучие зависит также от общеевропейского благополучия", - подчеркнула она.

Меркель также поблагодарила Венгрию за организацию "Европейского пикника" в 1989 году, в рамках которого на несколько часов была открыта граница с Австрией, что позволило более чем 600 гражданам ГДР бежать на Запад. "Из пикника получился крупнейшая волна беженцев из ГДР со времен строительства стены в 1961 году. Из пикника получилось событие мирового уровня", - заметила Меркель, добавив, что события на австро-венгерской границе стали предвестником падения Берлинской стены в ноябре 1989 года.

После торжественного мероприятия на границе Меркель и Орбан посетили богослужение в евангелической церкви Шопрона, а затем в местной ратуше провели краткие переговоры во время обеда. 

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