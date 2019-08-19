Премьер Венгрии Орбан назвал единство Европы "незавершенным"

Единство Европы еще не завершено, полагает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Свое мнение он высказал в понедельник, 19 августа, в городе Шопроне, на границе с Австрией, во время торжественных мероприятий по случаю 30-летия первого массового бегства граждан ГДР на Запад.
Европейское единство должно "воссоздаваться" после каждого нового конфликта, заявил Орбан, имея в виду споры о миграционной политике. На протяжении уже нескольких лет официальная Венгрия отказывается от приема беженцев.
Присутствовавшая на торжествах канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) указала на необходимость стран-членов ЕС достигать компромиссных решений. "Мы должны постоянно осознавать, что национальное благополучие зависит также от общеевропейского благополучия", - подчеркнула она.
Меркель также поблагодарила Венгрию за организацию "Европейского пикника" в 1989 году, в рамках которого на несколько часов была открыта граница с Австрией, что позволило более чем 600 гражданам ГДР бежать на Запад. "Из пикника получился крупнейшая волна беженцев из ГДР со времен строительства стены в 1961 году. Из пикника получилось событие мирового уровня", - заметила Меркель, добавив, что события на австро-венгерской границе стали предвестником падения Берлинской стены в ноябре 1989 года.
После торжественного мероприятия на границе Меркель и Орбан посетили богослужение в евангелической церкви Шопрона, а затем в местной ратуше провели краткие переговоры во время обеда.
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