Премьеров Греции и Северной Македонии наградили в Мюнхене

Премьер-министров Греции и Республики Северная Македония наградили премией Мюнхенской конференции по безопасности имени Эвальда фон Клейста (Ewald-von-Kleist-Preis). Вечером в субботу, 16 февраля, символическая награда была торжественно вручена главе правительства Греции Алексису Ципрасу и его македонскому коллеге Зорану Заеву за успешное дипломатическое разрешение многолетнего конфликта вокруг названия "Македония".

Церемония прошла в Мюнхенской резиденции в присутствии премьер-министра федеральной земли Бавария Маркуса Зёдера (Markus Söder), речь на вручении премии произнес глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas). Он назвал лауреатов "истинными европейскими лидерами" и подчеркнул, что суть конфликта заключалась не столько в названии, сколько в национальной идентификации соседних стран. Ципрас и Заев посвятили награду будущему своих народов, причем глава правительства Греции признался, что в начале усилий по разрешению конфликта не верил в возможность заключения соглашения с Македонией.

Конфликт между Афинами и Скопье

Бывшая югославская республика - Македония - в 1999 году присоединилась к плану действий по подготовке к членству НАТО. Но Греция блокировала ее вступление в альянс и Евросоюз. Из-за наличия в составе Греции области Македония Афины опасались, что в случае закрепления названия "Македония" за соседним государством Скопье может предъявить претензии на часть греческой территории.

В июне 2018 года Ципрас и Заев подписали Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. 11 января соответствующие поправки в конституцию поддержало необходимое большинство депутатов парламента в Скопье. Две недели спустя соглашение с Македонией о переименовании страны ратифицировал и парламент Греции, открыв Скопье дорогу для вступления в ЕС и НАТО.

Североатлантический альянс 6 февраля оформил решение о вступлении Республики Северная Македония в НАТО, а 8 февраля парламент Греции ратифицировал соответствующий протокол. Когда его ратифицируют все страны-участницы НАТО, Северная Македония станет 30-м государством альянса.

Премия имени фон Клейста

Международная конференция в Мюнхене проводится ежегодно в феврале с 1963 года по инициативе немецкого публициста Пауля Людвига Эвальда фон Клейста (Paul Ludwig Ewald von Kleist) и является крупнейшим в мире форумом экспертов в сфере политики безопасности. Премия имени фон Клейста не подразумевает денежного вознаграждения. Она вручается за особые заслуги в разрешении конфликтов, в числе лауреатов – Генри Киссинджер, Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt), Йоахим Гаук (Joachim Gauck), Джон Маккейн.

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