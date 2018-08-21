Премьера Чехии освистали на акции памяти о "пражской весне"

В Чехии и Словакии прошли памятные мероприятия, посвященные 50-летию подавления "пражской весны".
В Чехии и Словакии во вторник, 21 августа, прошли мероприятия, посвященные50-летней годовщине подавления "Пражской весны"войсками стран Варшавского договора. "Август 1968 года принадлежит к числу событий, которые должны остаться в памяти будущих поколений", - заявил, выступая на торжествах, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини.
В Чехии недоумение вызвало решение президента страны, экс-коммуниста Милоша Земана, известного своими пророссийским взглядами, не участвовать в торжественной церемонии памяти.
А во время возложения венков к памятной доске на здании Чешского радио, где начались массовые протесты против ввода войск в Чехословакию, собравшиеся освистали премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
Около ста активистов местных общественных организаций и участников пражских протестов выкрикивали: "Позор!", "Бабиш - лгун!". В руках активисты держали баннеры "Правящие совместно с коммунистами позорят память жертв оккупации 1968 года". Правительство Бабиша является первым в истории современной Чехии, в состав которого входят коммунисты.
Подавление "Пражской весны"
Здание Чешского радио является местом ежегодных мероприятий в память о событиях 21 августа 1968 года.
В ночь с 20 на 21 августа 1968 года в Чехословакию вступили несколько тысяч военнослужащих из стран Варшавского договора, прежде всего СССР. Эти события завершили период под названием "Пражская весна", связанный с проведением реформ и направленный на создание "социализма с человеческим лицом". Жертвами столкновений стали 137 человек.
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