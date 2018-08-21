 Премьера Чехии освистали на акции памяти о ″пражской весне″ | Новости из Германии о Европе | DW | 21.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Премьера Чехии освистали на акции памяти о "пражской весне"

В Чехии и Словакии прошли памятные мероприятия, посвященные 50-летию подавления "пражской весны".

Андрей Бабиш на памятной акции

Андрей Бабиш на памятной акции

В Чехии и Словакии во вторник, 21 августа, прошли мероприятия, посвященные50-летней годовщине подавления "Пражской весны"войсками стран Варшавского договора. "Август 1968 года принадлежит к числу событий, которые должны остаться в памяти будущих поколений", - заявил, выступая на торжествах, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини.

В Чехии недоумение вызвало решение президента страны, экс-коммуниста Милоша Земана, известного своими пророссийским взглядами, не участвовать в торжественной церемонии памяти.

А во время возложения венков к памятной доске на здании Чешского радио, где начались массовые протесты против ввода войск в Чехословакию, собравшиеся освистали премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Контекст

Танки шли по Праге 50 лет назад. И, судя по комментариям в российской прессе, мы "можем повторить" и это. Непонятно только зачем, недоумевает политолог Иван Преображенский. (21.08.2018)

21 августа 1968 года в Чехословакию вошли танки стран Варшавского договора. Так была подавлена "Пражская весна" - попытка построить социализм с человеческим лицом. (21.08.2018)

Около ста активистов местных общественных организаций и участников пражских протестов выкрикивали: "Позор!", "Бабиш - лгун!".  В руках активисты держали баннеры "Правящие совместно с коммунистами позорят память жертв оккупации 1968 года". Правительство Бабиша является первым в истории современной Чехии, в состав которого входят коммунисты.

Подавление "Пражской весны"

Здание Чешского радио является местом ежегодных мероприятий в память о событиях 21 августа 1968 года.

В ночь с 20 на 21 августа 1968 года в Чехословакию вступили несколько тысяч военнослужащих из стран Варшавского договора, прежде всего СССР. Эти события завершили период под названием "Пражская весна", связанный с проведением реформ и направленный на создание "социализма с человеческим лицом". Жертвами столкновений стали 137 человек.

Смотрите также:

  • Выставка Красный бог проходит в берлинском мемориальном комплексе Хоэншёнхаузен.

    Культ личности Сталина в бывшей ГДР

    Выставка "Красный бог" проходит в берлинском мемориальном комплексе Хоэншёнхаузен, где во времена ГДР располагалась главная следственная тюрьма "штази" - министерства госбезопасности ГДР.

  • Один из главных экспонатов - пятиметровая статуя Сталина из Монголии. Такая же до 1961 года стояла в Восточном Берлине.

    Культ личности Сталина в бывшей ГДР

    Один из главных экспонатов - пятиметровая статуя Сталина. Ее нашли сейчас в Монголии. Но точно такая же (одна отливка) до 1961 года стояла на аллее в Восточном Берлине, носившей имя вождя. Потом ее переименовали в Аллею Карла Маркса.

  • Так выглядела Аллея Сталина на официальной открытке. В центре - тот самый памятник Сталину.

    Культ личности Сталина в бывшей ГДР

    Так выглядела Аллея Сталина на официальной открытке. В центре, на белом пьедестале, - тот самый памятник Сталину.

  • А такой аллея Сталина была 17 июня 1953 года - в день народного восстания в ГДР.

    Культ личности Сталина в бывшей ГДР

    А такой аллея Сталина была 17 июня 1953 года - в день народного восстания в ГДР, подавленного советскими танками.

  • Немецкий плакат Великие стройки коммунизма

    Культ личности Сталина в бывшей ГДР

    Немецкий плакат "Великие стройки коммунизма". Правда, на карте за спиной Сталина - южная часть СССР.

  • 1952 год. Партийно-комсомольская демонстрация в Восточном Берлине

    Культ личности Сталина в бывшей ГДР

    1952 год. Партийно-комсомольская демонстрация в Восточном Берлине. Впереди - портреты вождей.

  • Подарок вождю - угольный брикет с надписью Да здравствует Сталин

    Культ личности Сталина в бывшей ГДР

    Подарок вождю - угольный брикет с надписью "Да здравствует Сталин". Такой и в печи сжигать жалко.

  • Удостоверение юного пионера ГДР с портретом и цитатой Сталина

    Культ личности Сталина в бывшей ГДР

    Удостоверение юного пионера ГДР с портретом и цитатой Сталина.

    Автор: Ефим Шуман


Смотреть видео 26:18
Now live
26:18 мин

Впервые на ТВ: секретные фотографии "Штази" о “Пражской весне“ – Европа в фокусе

Контекст

Культ личности Сталина в бывшей ГДР

В Берлине открылась выставка "Красный бог", рассказывающая о культе личности Сталина в бывшей ГДР. Этот культ порой принимал гротескные формы. (25.01.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Впервые на ТВ: секретные фотографии "Штази" о “Пражской весне“ – Европа в фокусе  

Двойник Трампа, или Почему чехи голосуют за популиста – DW Новости  

Чехия скорбит о Вацлаве Гавеле  

Также по теме

Prager Frühling - Einmarsch

Комментарий: Кремль делает россиян соучастниками подавления "Пражской весны" 21.08.2018

Танки шли по Праге 50 лет назад. И, судя по комментариям в российской прессе, мы "можем повторить" и это. Непонятно только зачем, недоумевает политолог Иван Преображенский.

Prager Frühling - Einmarsch

Владимир Лукин: Подавление "Пражской весны" и крах СССР тесно связаны 21.08.2018

Член Совета Федерации Владимир Лукин, очевидец "Пражской весны", в интервью DW объяснил ее значение, а также оценил последствия введения СССР войск в Чехословакию 50 лет назад.

Tschechien, 50 Jahre Prager Frühling

У посольства РФ в Праге прошла акция в память о событиях 1968 года 20.08.2018

Несколько сотен человек пришли к посольству РФ в Праге в годовщину ввода войск в ЧССР. Демонстранты выступили за то, чтобы сократить российское представительство в Чехии.

Реклама

Самые читаемые

Трамп обозначил условия снятия санкций с РФ  

Почему испортились отношения Греции и России?  

Правительство ФРГ выступило против предложения Путина по Сирии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно