 Премьера года: Кирилл Петренко за пультом Берлинского филармонического | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Премьера года: Кирилл Петренко за пультом Берлинского филармонического

Взаимная любовь вспыхнула при первой же встрече. Теперь одним из самых известных оркестров мира руководит звездный дирижер, родившийся в СССР.

Дирижер Кирилл Петренко

Дирижер Кирилл Петренко

Австрийский дирижер с сибирскими корнями Кирилл Петренко (Kirill Petrenko) сегодня, 23 августа, вступает в должность главного дирижера Берлинского филармонического оркестра. И первое произведение, которое оркестр исполнит под его руководством, - Девятая симфония Людвига ван Бетховена (Ludwig van Beethoven). А в субботу, 24 августа, это же произведение оркестр Берлинской филармонии под руководством Петренко исполнит под открытым небом у Бранденбургских ворот (вход свободный!).

Здание Берлинской филармонии

Здание Берлинской филармонии

Кирилл Петренко и берлинские филармоники: биография любви

47-летнему Кириллу Петренко досталась одна из самых престижных должностей в мире классической музыки. Музыканты Берлинского филармонического оркестра выбрали его своим новым руководителем в 2015 году, но фактическое вступление в должность состоится сегодня. Петренко принимает эстафету от таких величайших дирижеров в истории музыки, как Вильгельм Фуртвенглер (Wilhelm Furtwängler), Герберт фон Караян (Herbert von Karajan) и Клаудио Аббадо. "Невозможно описать словами обуревающие меня чувства: от эйфории и огромной радости до благоговения и сомнений", - заявил Петренко по поводу своего избрания в 2015 году.

Контекст

Австрийский дирижер Кирилл Петренко вступит в должность главного дирижера Берлинского филармонического оркестра 23 августа 2019 года. (30.04.2019)

3 октября отмечается День германского единства. Архитектурным символом этого исторического события стали Бранденбургские ворота в Берлине. (03.10.2018)

Договор нынешнего главы оркестра Саймона Рэттла заканчивается в 2018 году. Петренко возглавляет на данный момент Баварскую государственную оперу. (22.06.2015)

11 мая музыканты знаменитого оркестра в ходе прямого тайного голосованием выберут нового главного дирижера. Подготовка идет полным ходом в режиме абсолютной секретности. (10.05.2015)

Помимо главного дирижера Баварской оперы, Международной оперной премии нынешнего года удостоен целый ряд отдельных исполнителей и коллективов из Германии. (08.04.2014)

Созданный в 1882 году Берлинский филармонический оркестр имеет уникальную демократическую структуру: музыканты, в частности, сами выбирают своего главного дирижера. Их новый шеф - гражданин Австрии и выходец из СССР. Кирилл Петренко родился в 1972 году в Омске, в музыкальной семье: отец - скрипач, мать - музыковед. Музыкой начал заниматься с шести лет. Учился в музыкальной школе по классу фортепиано. В 11-летнем возрасте дебютировал как солист в сопровождении Омского симфонического оркестра. В 1990 году эмигрировал вместе с родителями в Австрию. Кирилл закончил с отличием консерваторию в австрийском Фельдкирхе по специализации пианист, затем обучался дирижированию в Венской высшей музыкальной школе (ныне Венский университет музыки и исполнительского искусства). Дебютировал как оперный дирижер в 1995 году.

С 2001 года Кирилл Петренко поочередно дебютировал в качестве дирижера в самых известных оперных театрах мира: в Венской государственной опере ("Волшебная флейта"), в Ковент-Гардене ("Мадам Баттерфляй"), в Парижской национальной опере ("Дон Жуан"), в Метрополитен-опере ("Веселая вдова"), в Баварской государственной опере ("Пиковая дама"), в опере Франкфурта-на-Майне ("Хованщина"), в Государственной опере Дрездена ("Леди Макбет Мценского уезда"), а также в театре "Лисео" в Барселоне ("Пиковая дама"). С 2002 по 2007 годы Кирилл Петренко был главным дирижером берлинского музыкального театра Komische Oper. Важной вехой в биографии Петренко стало приглашение в Байройт, где он в 2013 году дирижировал новой постановкой "Кольца нибелунга" и завоевал сердца ценителей музыки Вагнера (Richard Wagner). Параллельно с работой на сцене оперных театров Петренко неизменно работал и как симфонический дирижер. С 2013 года он был музыкальным руководителем Баварской государственной оперы.

Смотрите также:
Российские музыканты, которые покорили Германию

  • Даниил Трифонов

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Даниил Трифонов: непостижимый талант

    В январе Даниил Трифонов получил свою первую "Грэмми". Американская академия звукозаписи объявила "Transcendental" лучшим классическим инструментальным сольным альбомом 2017 года. В Германии Трифонов свой первый концерт дал в 2013 году. Тогда его назвали одним из непостижимых талантов последних десятилетий. В 2017 году пианист удостоился музыкальной премии ECHO Klassik, немецкого аналога "Грэмми".

  • Владимир Ашкенази

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Владимир Ашкенази: 10 лет в Берлине

    Семикратный лауреат премии "Грэмми", пианист и дирижер Владимир Ашкенази, родом из Горького, впервые в 1957 году выступал с гастролями в Германии. С 1989 по 1999 годы он возглавлял в качестве главного дирижера Немецкий симфонический оркестр Берлина. Имеет исландское гражданство. Живет в Швейцарии.

  • Ольга Бородина

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Ольга Бородина: блиц-визит в Мюнхен

    Запись Реквиема Верди с Чикагским симфоническим оркестром принесла Ольге Бородиной в 2010 году две награды "Грэмми". Солистка Мариинского театра востребована на сценах лучших театров мира. В Германии слушатели классической музыки могли насладиться ее вокалом в 2014 году в Баварской государственной опере. На фото: "Хованщина" в бельгийском Антверпене.

  • Ильдар Абдразаков

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Ильдар Абдразаков: контракт с немецким лейблом

    Две премии "Грэмми" за запись Реквиема и у солиста Мариинского театра Ильдара Абдразакова. Бывший муж Ольги Бородиной также выступает в Ла Скала, Метрополитен-опера и прочих знаменитых театрах. В 2013 году состоялся его дебют в Баварской государственной опере. В 2017 году прославленный бас подписал контракт с звукозаписывающей компанией Deutsche Grammophon.

  • Максим Венгеров

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Максим Венгеров: гражданин Германии

    Дважды удостаивался премии "Грэмми". В 1989 году знаменитый скрипач переехал из Новосибирска со своим легендарным учителем Захаром Броном и его другими учениками в немецкий Любек. Позднее Максим Венгеров получил и немецкое гражданство. Выступал с прославленными оркестрами и дирижерами. В Германии долгое время также преподавал и был дважды удостоен премии ECHO Klassik.

  • Евгений Кисин

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Евгений Кисин: трамплин в Берлине

    Две премии "Грэмми" – у пианиста Евгения Кисина. Его дебютом на большой сцене классической музыки стал в 1988 году новогодний концерт в Берлине, где он выступил с Берлинским филармоническим оркестром под руководством Герберта фон Караяна.

  • Юрий Башмет

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Юрий Башмет: начало карьеры в Германии

    Юрий Башмет удостоился премии "Грэмми" вместе с оркестром "Солисты Москвы" в 2008 году. Международная карьера прославленного альтиста и дирижера началась также в Германии с победы в 1976 году на международном музыкальном конкурсе общественно-правового немецкого телевидения Internationale Musikwettbewerb der ARD.

  • Гидон Кремер

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Гидон Кремер: латвийский немец из СССР

    Родился в Риге, учился в Москве, эмигрировал в ФРГ. Знаменитый виртуоз Гидон Кремер был удостоен "Грэмми" в 2001 году в номинации "Лучшее исполнение в составе небольшого ансамбля в жанре классической музыки" совместно с основанным им оркестром "Кремерата Балтика". Посредством музыки скрипач ведет также борьбу за права человека, посвящая концерты оппозиционерам и опальным инакомыслящим.

  • Михаил Плетнев

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Михаил Плетнев: за пультом в Дрездене

    Лауреатом премии "Грэмми" пианист и дирижер из Архангельска стал в 2004 году. Михаил Плетнев выступал по всему миру с сольными программами и известнейшими оркестрами, в том числе и Филармоническим оркестром Берлина. В 2011 году он руководил Саксонской государственной капеллой во время исполнения Немецкого реквиема Брамса в память о бомбардировках Дрездена во время Второй мировой войны.

  • Марина Домашенко

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Марина Домашенко: Кармен в Берлине

    Есть "Грэмми" и у Марины Домашенко. Оперная дива мирового масштаба родилась в Кемерово, училась в Екатеринбурге. Международный дебют меццо-сопрано состоялся на европейской сцене в 1998 году в Праге. Одна из самых ярких ролей ее репертуара - Кармен из одноименной оперы Бизе. В Германии Марина Домашенко выступала, в частности, в Немецкой опере Берлина.

  • Мстислав Ростропович

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Мстислав Ростропович: великий музыкант и почетный гражданин мира

    Международная карьера ныне покойного Мстислава Ростроповича (1927-2007) началась с концертов в 1964 году в Германии. Был частым гостем Берлинской филармонии. На второй день после падения Берлинской стены сыграл концерт у КПП "Чарли". Немецкий Кронберг провозгласил "мировой столицей виолончели" и основал там фонд, помогающий молодым музыкантам. Пятикратный лауреат "Грэмми".

  • Владимир Горовиц

    Российские музыканты, которые покорили Германию

    Владимир Горовиц: последний концерт в Германии

    Лидирует по числу "Грэмми" среди музыкантов советского или российского происхождения Владимир Горовиц (1903-1989) - 25 раз награждала его Американская академия звукозаписи. Международная карьера выдающегося пианиста из Киева началась и закончилась в Германии. В 1925 году он уехал в Германию "учиться". 21 июня 1987 года в Гамбурге состоялся его последний концерт.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 05:09

Ночная жизнь Берлина

_________________________________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"

Контекст

Российские музыканты, которые покорили Германию

Для целого ряда выдающихся советских и российских исполнителей классической музыки Германия стала одним из этапов их карьеры.  

Ссылки в интернете

Берлинский филармонический оркестр - афиша

Аудио- и видеофайлы по теме

Ночная жизнь Берлина  

Пережившая Холокост 92-летняя виолончелистка выступила в бундестаге  

Музыкальное наследие  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера