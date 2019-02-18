 Премия DW ″За свободу слова″ присуждена мексиканской журналистке | Новости из Германии о Германии | DW | 19.02.2019

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Германия

Премия DW "За свободу слова" присуждена мексиканской журналистке

Лауреатом премии DW "За свободу слова" в 2019 году стала журналистка Анабель Эрнандес, известная своими расследованиями о деятельности наркокартелей, сексуальном рабстве и коррупции в Мексике.

Анабель Эрнандес

Анабель Эрнандес

Мексиканская журналистка Анабель Эрнандес, известная своими расследованиями о наркоторговле, коррупции и сексуальном рабстве, во вторник, 19 февраля, удостоилась премии DW "За свободу слова", присуждаемой сотрудникам СМИ за значительный вклад в борьбу за права человека и свободу выражения мнений.

"Анабель Эрнандес в своих расследованиях всегда очень близко подходит к сути истории. Она годами идет по следам коррупционных махинаций и собирает юридические доказательства. Ее борьба против сокрытия (преступлений. - Ред.) и безнаказанности - это впечатляющий пример смелой расследовательской журналистики", - заявил генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) на церемонии объявления лауреата премии в Мехико.

Как отметила в ответной речи 47-летняя Эрнандес, "полная благодарности и надежды, я принимаю эту награду от имени всех мужественных журналистов, ежедневно выполняющих свою работу".

Анабель Эрнандес начала карьеру журналиста в 1990-е годы в газетах Reforma, Milenio и El Universal. За короткий период она стала одним из ведущих репортеров в Мексике, занимающихся журналистскими расследованиями.

Контекст

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В 2000 году при не до конца выясненных обстоятельствах был убит ее отец. Эрнандес, тем не менее, продолжила работу и занялась расследованием правовых скандалов, на которые мексиканские власти закрывали глаза. В дальнейшем Эрнандес удостаивалась различных премий за расследования о коррупции госчиновников в Мексике и сексуальном рабстве, которому подвергались мексиканские девушки в Калифорнии.

Жизнь в эмиграции после угроз из-за книги о наркокартелях

Журналистка опубликовала также две книги. В 2010 году вышла в свет первая - "Наркострана: Мексиканские наркобароны и их крестные отцы" ("Narcoland: The Mexican Drug Lords And Their Godfathers"). В ней раскрывались связи политиков, военных и представителей деловых кругов с наркокартелями. "Повсеместным укрывательством они превратили Мексику в кладбище", - отмечала Эрнандес. После публикации книги в связи с угрозами в свой адрес Эрнандес пришлось покинуть родину. С тех пор она живет в эмиграции - сначала в США, а теперь в Европе.

В 2016 году вышла еще одна книга журналистки - "Резня в Мексике: Правдивая история об исчезновении 43 студентов" ("A Massacre in Mexico: The True Story Behind the Missing Forty-Three Students"). Речь идет об учащихся педагогического колледжа в Игуале, которые собирались принять участие в антиправительственной демонстрации, но, предположительно, были перехвачены полицией и переданы в руки преступного синдиката. Их следов впоследствии не нашли.

Премия DW "За свободу слова" будет вручена журналистке на международной конференции Global Media Forum, которая пройдет 27-28 мая в Бонне. Анабель Эрнандес стала первой женщиной, удостоенной этой награды, вручаемой с 2015 года.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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