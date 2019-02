Премия DW "За свободу слова" присуждена мексиканской журналистке

Мексиканская журналистка Анабель Эрнандес, известная своими расследованиями о наркоторговле, коррупции и сексуальном рабстве, во вторник, 19 февраля, удостоилась премии DW "За свободу слова", присуждаемой сотрудникам СМИ за значительный вклад в борьбу за права человека и свободу выражения мнений.

"Анабель Эрнандес в своих расследованиях всегда очень близко подходит к сути истории. Она годами идет по следам коррупционных махинаций и собирает юридические доказательства. Ее борьба против сокрытия (преступлений. - Ред.) и безнаказанности - это впечатляющий пример смелой расследовательской журналистики", - заявил генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) на церемонии объявления лауреата премии в Мехико.

Как отметила в ответной речи 47-летняя Эрнандес, "полная благодарности и надежды, я принимаю эту награду от имени всех мужественных журналистов, ежедневно выполняющих свою работу".

Анабель Эрнандес начала карьеру журналиста в 1990-е годы в газетах Reforma, Milenio и El Universal. За короткий период она стала одним из ведущих репортеров в Мексике, занимающихся журналистскими расследованиями.

В 2000 году при не до конца выясненных обстоятельствах был убит ее отец. Эрнандес, тем не менее, продолжила работу и занялась расследованием правовых скандалов, на которые мексиканские власти закрывали глаза. В дальнейшем Эрнандес удостаивалась различных премий за расследования о коррупции госчиновников в Мексике и сексуальном рабстве, которому подвергались мексиканские девушки в Калифорнии.

Жизнь в эмиграции после угроз из-за книги о наркокартелях

Журналистка опубликовала также две книги. В 2010 году вышла в свет первая - "Наркострана: Мексиканские наркобароны и их крестные отцы" ("Narcoland: The Mexican Drug Lords And Their Godfathers"). В ней раскрывались связи политиков, военных и представителей деловых кругов с наркокартелями. "Повсеместным укрывательством они превратили Мексику в кладбище", - отмечала Эрнандес. После публикации книги в связи с угрозами в свой адрес Эрнандес пришлось покинуть родину. С тех пор она живет в эмиграции - сначала в США, а теперь в Европе.

В 2016 году вышла еще одна книга журналистки - "Резня в Мексике: Правдивая история об исчезновении 43 студентов" ("A Massacre in Mexico: The True Story Behind the Missing Forty-Three Students"). Речь идет об учащихся педагогического колледжа в Игуале, которые собирались принять участие в антиправительственной демонстрации, но, предположительно, были перехвачены полицией и переданы в руки преступного синдиката. Их следов впоследствии не нашли.

Премия DW "За свободу слова" будет вручена журналистке на международной конференции Global Media Forum, которая пройдет 27-28 мая в Бонне. Анабель Эрнандес стала первой женщиной, удостоенной этой награды, вручаемой с 2015 года.

Жертвы во имя свободы печати Мальта: Дафна Каруана Галиция Журналистка Дафна Каруана Галиция погибла 16 октября 2017 года в результате подрыва арендованного автомобиля, в котором, по версии следствия, сработало дистанционное взрывное устройство. В последнее время репортер занималась расследованием в отношении главы правительства и его помощников в связи с подозрениями в коррупции. Она установила, что жене премьера принадлежит панамская офшорная компания.

Жертвы во имя свободы печати Словакия: Ян Куцияк и Мартина Куснирова Журналист Ян Куцияк и его подруга Мартина Куснирова были застрелены в своем доме в конце февраля 2018 года. Куцияк расследовал возможное влияние итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" на правительство Словакии. В одном из своих последних материалов он обвинял приближенных премьер-министра Роберта Фицо в тесных контактах с итальянскими предпринимателями, в свою очередь, связанных с мафией.

Жертвы во имя свободы печати Мексика: Мирослава Брич Мирослава Брич была убита 23 марта 2017 года на пороге собственного дома 8 выстрелами в голову. Журналистка специализировалась на темах преступлений мексиканских наркокартелей и коррупции во власти. Убийца журналистки оставил записку со словами "Предательнице". Брич стала третьим представителем СМИ, убитым в Мексике в марте этого года.

Жертвы во имя свободы печати Ирак: Шифа Гарди Шифа Гарди погибла 25 февраля 2017 года от взрыва фугаса на севере Ирака. Она была репортером курдского телеканала "Рудав" (Rudaw) и вела репортажи о столкновениях иракских правительственных войск с боевиками ИГ. Радикальные джихадисты из ИГ обвиняются уже во многих случаях исчезновений или казней журналистов на территориях вокруг Мосула.

Жертвы во имя свободы печати Бангладеш: Авиит Рой "Вольнодумец" - так назывался блог Авиита Роя, который считал себя "светским гуманистом" и своими критическими замечания об исламе навлек на себя ярость религиозных фундаменталистов в Бангладеш. Рой жил в США, но в феврале 2015 года поехал на книжную ярмарку в Дакку, где был зарублен фанатиками с мачете. В Бангладеш блогеры и журналисты часто подвергаются нападкам исламистских экстремистов.

Жертвы во имя свободы печати Саудовская Аравия: Раиф Бадави 10 лет лишения свободы и 1000 ударов плетью - таков последний приговор писателю и интернет-активисту из Саудовской Аравии. Раиф Бадави находится в заключении с 2012 года за "оскорбление ислама". Первые удары плетью были ему публично нанесены в январе 2015 года. Последовавшая вслед за этим волна международных протестов вынудила власти частично приостановить исполнение приговора.

Жертвы во имя свободы печати Узбекистан: Салиджон Абдурахманов Узбекистанский журналист Салиджон Абдурахманов находится в заключении с 2008 года по обвинению в хранении и распространении наркотиков. По данным "Репортеров без границ", правоохранительные органы Узбекистана подкидывают наркотики неугодным властям журналистам. Абдурахманов был внештатным корреспондентом "Голоса Америки" и ряда других СМИ.

Жертвы во имя свободы печати Турция: Дениз Юджел Корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел был задержан в Стамбуле 14 февраля 2017 года. Власти инкриминируют ему членство в террористической организации, распространение пропаганды и злоупотребления при использовании информации. По турецким законам предварительное заключение Юджела может длиться до 5 лет. Всего после путча 2016 года в Турции были лишены свободы более 140 журналистов.

Жертвы во имя свободы печати Китай: Гао Ю Независимые журналисты работают в Китае под неусыпным наблюдением властей. Бывшая внештатная сотрудница DW Гао Ю была арестована в 2014 году и в апреле 2015 года приговорена к 7 годам лишения свободы за разглашение секретных сведений. Благодаря международному давлению журналистка была выпущена из тюрьмы и сейчас находится под домашним арестом.

Жертвы во имя свободы печати Азербайджан: Мехман Гусейнов Мехман Гусейнов является один из самых популярных видеоблогеров и журналистов в Азербайджане и известен громкими разоблачениями воровства в среде чиновников. В начале 2017 года в Баку он был подвергнут избиениям и пыткам, как сообщается, группой полицейских в штатском. В марте 2017 года Гусейнов был обвинен в клевете на начальника полиции и приговорен к 2 годам тюремного заключения.

Жертвы во имя свободы печати Македония: Томислав Кежаровский В 2013 году Томислав Кежаровский был приговорен судом в Скопье к 4,5 годам тюрьмы за то, что в своей статье назвал имя свидетеля убийства другого журналиста. По словам Кежаровского, он хотел пролить свет на "некоторые из многочисленных тайных пятен в македонской полиции и судебных органах". Позже приговор был смягчен. Сейчас журналист пишет книгу о своем заключении. Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс