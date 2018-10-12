Премия мира немецких книготорговцев вручена исследователям культурной памяти

Немецким культурологам Алейде и Яну Ассман (Aleida Assmann, Jan Assmann) вручена Премия мира немецких книготорговцев (Friedenspreis des Deutschen Buchhandels). Ее денежный эквивалент составляет 25 тысяч евро. Награждение прошло в воскресенье, 14 октября, в рамках Франкфуртской книжной ярмарки.

Работы этих исследователей закладывают основу того, "как современное общество может учиться у прошлого, чтобы жить мирно и свободно", отметил глава Ассоциации немецких книготорговцев Хайнрих Ритмюллер (Heinrich Riethmüller).

Выход за пределы национальных границ

В благодарственном слове, которое Ян Ассман произносил попеременно со своей женой, историк религии признал, что премия стала для них "потрясающей неожиданностью".

"Эта награда для нас - как свидетельство для почетных граждан, принимаемых в Res publica literaria - в то отечество, которое не знает национальных границ", - подчеркнул Ассман. Использованое им латинское выражение отсылает к понятию, использовавшемуся в эпоху Ренессанса и Просвещения для обозначения наднационального сообщества ученых, состоявших друг с другом в контактах преимущественно посредством переписки или академических обменов.

Египтологи и исследователи древности

Ян Ассман с 1976 по 2003 годы преподавал египтологию в Гейдельбергском университете. С 1967 года занимался археологическими раскопками на восточном берегу Нила, где в древности располагались Фивы. Он специализируется на вопросах религии и коллективной памяти в древних и новых обществах. Имеет почетные степени доктора теологии Йельского и Иерусалимского университетов.

Алейда Ассман в ранние годы занималась английской литературой и теорией литературной коммуникации. С 1990-х годов начала посвящать исследования проблеме культурной антропологии и памяти. Изучала египтологию в Гейдельбергском университете. В качестве приглашенного профессора Ассман читала лекции в университетах Принстона, Хьюстона, Чикаго и Вены.

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