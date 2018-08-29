 Премия Вацлава Гавела вручена активисту-уйгуру и молодым правозащитникам | Новости из Германии о Европе | DW | 30.09.2019

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Европа

Премия Вацлава Гавела вручена активисту-уйгуру и молодым правозащитникам

Уйгурский ученый Ильхам Тохти, сидящий в тюрьме, получил премию Вацлава Гавела. Наградой также отмечены молодые правозащитники балканских стран.

Уйгурский ученый Ильхам Тохти (фото из архива)

Уйгурский ученый Ильхам Тохти (фото из архива)

Премия Совета Европы имени Вацлава Гавела в 2019 году присуждена уйгурскому ученому Ильхаму Тохти, находящемуся в заключении, а также Молодежной инициативе за права человека (YIHR), которая способствует примирению и миру на Балканах. Об этом решении сообщил в понедельник, 30 сентября, председатель Ассамблеи делегатов Совета Европы Лилиан Мори Паскье.

Ильхам Тохти - активист, занимавшийся в том числе проблемами уйгурского меньшинства в Китае. В 2014 году его приговорили к пожизненному лишению свободы по обвинению в сепаратизме. В ответ на выдвижение его кандидатуры КНР обвинила Совет Европы в поддержке терроризма. "Премия поможет Тохти в тюрьме и способствует борьбе против угнетения уйгурского народа", - заявил на вручении награды представитель Ильхама Тохти. По его словам, награда дает надежду всем уйгурам.

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Молодежная инициатива за права человека была основана в 2003 году. Своей целью она назвала примирение на Балканах путем объединения молодежи из разных этнических групп, регионов и стран. Сербский активист YIHR Иван Джурич на вручении награды предупредил о риске новых вспышек насилия в регионе.

Премия, созданная в 2013 году, названа в честь экс-президента Чехии и бывшего диссидента Вацлава Гавела, умершего в 2011 году. В прошлом году ее присудили руководителю правозащитного центра "Мемориал" в Чечне Оюбу Титиеву, который был приговорен к четырем годам лишения свободы по обвинению в хранении наркотиков. Титиев был условно-досрочно освобожден в июне 2019 года. В 2015 году премию Гавела получила российская правозащитница Людмила АлексееваВ декабре 2018 года Алексеева скончалась на 92-м году жизни.

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