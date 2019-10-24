Премии имени Сахарова за 2019 год удостоен уйгурский экономист Ильхам Тохти

Лауреатом премии имени Сахарова "За свободу мысли", присуждаемой Европейским парламентом, стал уйгурский экономист Ильхам Тохти. Как заявил в четверг, 24 октября, председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли, Тохти сделал многое для взаимопонимания между китайцами и представителями уйгурского меньшинства. Европарламент поддерживает работу Тохти и призывает к его немедленному освобождению, отметил Сассоли, добавив, что власти КНР должны уважать права меньшинств.

За свою деятельность Тохти неоднократно задерживался и допрашивался китайской полицией. В 2014 году после двухдневного показательного судебного процесса его приговорили к пожизненному заключению по обвинению в сепаратизме.

"Когда мой отец впервые начал выступать за права уйгуров, он знал, что может оказаться в тюрьме. Но он решил повести эту борьбу и продолжать ее ради других людей", - заявила в интервью DW дочь Ильхама Тохти, проживающая сейчас в США. По ее словам, награда является не только признанием того, что сделал ее отец, но и осознанием Европой страданий уйгурского народа.

Навальный не попал в шорт-лист

Кроме Тохти на премию имени Сахарова в 2019 году претендовали две бразильские правозащитницы - Мариэл Франку (была убита в марте 2018 года) и Клауделисе Силва дос Сантос, борец за права индейцев Бразилии вождь Раони, а также группа из пяти кенийских студентов The Restorers, которая создала мобильное приложение для девушек, ставших жертвами женского обрезания.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, которого номинировала на премию крупнейшая фракция Европейской народной партии, в шорт-лист не попал.

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, учреждена Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро. В 2018 году лауреатом премии стал украинский кинорежиссер Олег Сенцов, в то время находившийся в российской тюрьме.

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