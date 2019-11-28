Прекрасные Альпы (фото)

Мюнхен • Фён (Föhn) - так в Германии называют теплый и сухой горный ветер, дующий в долины. Эта фотография сделана в альпийских предгорьях в такую погоду. Видите Альпы на заднем плане? А на переднем - центр Мюнхена.

А этот снимок сделан при тех же погодных условиях - когда дует фён. Но уже не в Мюнхене, а в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Перед вами - деревня Уттенвайлер, а сзади - заснеженные Альпы. Красотища!

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