 Прекрасные Альпы (фото) | Кадр дня | DW | 29.11.2019

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Кадр за кадром

Прекрасные Альпы (фото)

Сейчас на юге Германии облачно, по прогнозам - дождь. Но еще вчера благодаря сухому и теплому ветру Альпы видно издалека - за сотни километров.

Мюнхен

Мюнхен • Фён (Föhn) - так в Германии называют теплый и сухой горный ветер, дующий в долины. Эта фотография сделана в альпийских предгорьях в такую погоду. Видите Альпы на заднем плане? А на переднем - центр Мюнхена.

Деревня Уттенвайлер

А этот снимок сделан при тех же погодных условиях - когда дует фён. Но уже не в Мюнхене, а в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Перед вами - деревня Уттенвайлер, а сзади - заснеженные Альпы. Красотища!

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  • Берхтесгаденер-Ланд

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  • Гросер-Арбер.

    Зимние ландшафты Баварии

    Часовня на горе Гросер-Арбер.

  • Гросер-Арбер.

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    Лыжник над снежным ландшафтом - современная вольная интерпретация знаменитой картины Каспара Давида Фридриха "Странник над морем тумана".

  • Баварский лес

    Зимние ландшафты Баварии

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  • Вальберг

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    Часовня на горе Вальберг в баварском регионе Роттах-Эгерн.

  • Санкт-Энгльмар

    Зимние ландшафты Баварии

    Заснеженные березки около Санкт-Энгльмара в Баварском лесу.

  • Берхтесгаден

    Зимние ландшафты Баварии

    Паломническая церковь Мария Герн в Берхтесгадене.

  • Мангфалль

    Зимние ландшафты Баварии

    Речка Мангфалль в Верхней Баварии.

  • Бавария

    Зимние ландшафты Баварии

    Эта баварская липа видела уже более пятисот зим.

  • Кёнигсзе

    Зимние ландшафты Баварии

    Церковь Святого Варфоломея на озере Кёнигсзе.

  • Лузен

    Зимние ландшафты Баварии

    Крест на вершине горы Лузен в Баварском лесу.

  • Андексское аббатство

    Зимние ландшафты Баварии

    Андексское аббатство под Мюнхеном. Здесь находится самая большая монастырская пивоварня Германии.

    Автор: Максим Нелюбин


Баден-Вюртемберг: что и где посмотреть

  • Штутгарт

    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Штутгарт

    "Мы можем все, кроме литературного немецкого", - так звучит самоироничный слоган, используемый в имиджевых кампаниях Баден-Вюртемберга: "Wir können alles - außer Hochdeutsch". Местных жителей, действительно, можно смело считать патриотами своих диалектов. Баден-Вюртемберг славится своими ландшафтами, кухней и достопримечательностями. Знакомство начнем со столицы этой федеральной земли - Штутгарта.

  • Музей Mercedes-Benz в Штутгарте

    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Сделано в Баден-Вюртемберге

    Кстати, вместо немецкого слова "Land", то есть земля, жители этих мест предпочитают родное диалектное слово "Ländle". Баден-Вюртемберг - земля изобретателей и мастеров на все руки. Не случайно именно здесь были заложены основы современного автомобилестроения, о чем можно подробно узнать в штутгартском музее фирмы Mercedes-Benz. В этом же городе расположен музей еще одного автоконцерна - Porsche.

  • Фрайбургский собор

    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Фрайбург - ворота в Шварцвальд

    В регионе Брайсгау на границе со Шварцвальдом находится город Фрайбург, где особого внимания заслуживают готический собор и уютные улочки в историческом центре. Главную башню собора часто называют самой красивой башней христианства, цитируя слова одного известного искусствоведа. Фрайбург также считается экологической столицей Германии, благодаря многочисленным проектам по охране окружающей среды.

  • Водопад в Шварцвальде около города Тодтнау
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    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Шварцвальд

    Самый популярный туристический регион Баден-Вюртемберга - Шварцвальд. Около 20 миллионов ночевок ежегодно. Самая высокая точка Шварцвальда - гора Фельдберг (1493 м). Район, в котором она находится, является воздушным курортом, а также особо привлекателен для любителей походов и зимних видов спорта. Более подробно о достопримечательностях Шварцвальда - в нашей галерее по ссылке в конце текста.

  • Часы с кукушкой
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    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Часы с кукушкой

    Они считаются символом Шварцвальда и всего Баден-Вюртемберга. Первые такие часы с кукушкой изготовили здесь в середине XVIII века. В общем и целом их традиционный вид сохранился до сих пор. Главными центрами производства являются Шонах и Триберг, где можно увидеть самые их большие экземпляры высотой по 15 метров. Те, которые можно увезти с собой, стоят от полусотни до почти двух тысяч евро.

  • Гейдельберг
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    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Романтический Гейдельберг

    Этим городом восхищались многие писатели, поэты, художники и ученые. Среди них - Иоганн Вольфганг фон Гете и Марк Твен. Главный его символ - Гейдельбергский замок. Руины бывшей резиденции курфюрстов возвышаются над Старым городом и рекой Неккар. В Гейдельберге находится старейший немецкий университет. Он был основан в 1386 году. Город входит в число самых популярных туристических целей Германии.

  • Рейн
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    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Рейнские ландшафты

    Пойменные леса и луга Рейна в Баден-Вюртемберге представляют собой уникальную и почти нетронутую экологическую систему. В верхнем течении реки много стариц. Эти старые речные русла являются жизненным пространством многих исчезающих и редких видов растений и животных. Для любителей природы здесь проводятся экскурсии на плоскодонных рыбацких лодках.

  • Замок Гогенцоллерн
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    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Историческая резиденция

    Замок Гогенцоллерн считается родовым гнездом одноименной швабской династии и до сих пор находится в собственности этого рода. В XV-XVI веках его представители начали править в Бранденбурге и Пруссии, а в 1871 году заняли трон германских кайзеров. Замковая крепость на этом месте была возведена в XI веке. Сейчас ежегодно здесь бывает около 300 тысяч посетителей.

  • Байрсброн
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    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Кулинарный рай

    В Баден-Вюртемберге умеют вкусно готовить - не только просто, по-домашнему, но и на мировом уровне для самой изысканной публики. Почти восемьдесят здешних ресторанов отмечены звездами путеводителя "Мишлен". По этому показателю Баден-Вюртемберг находится на первом месте в Германии. В небольшом шварцвальдском Байрсброне работают сразу два 3-звездочных ресторана и еще один, получивший две звезды.

  • Боденское озеро
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    Достопримечательности Баден-Вюртемберга

    Боденское озеро

    Боденское озеро - третье по площади озеро в Центральной Европе. Оно находится в альпийских предгорьях на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Регион отличается мягким климатом. Среди его достопримечательностей особой популярностью пользуются цветочный остров Майнау, включенный в список Всемирного наследия монастырский остров Райхенау, города Линдау и Констанц, а также замок Меерсбург.

    Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин


Контекст

26 мгновений немецкой осени (фотогалерея)

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В очередь уже выстроились первые фотографии немецких рождественских рынков, но мы все же дадим сказать прощальное слово нынешней осени. (25.11.2019)  

В Баден-Вюртемберге короновали первую пивную королеву (фото)

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Где делают "Мерседесы" и собирают "Порше"? Чем привлекательны Шварцвальд и Боденское озеро, а также где в Германии находится больше всего ресторанов, отмеченных звездами "Мишлена"? (18.03.2016)  

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