Президент ФРГ почтил память погибших в Арденнской операции

Спустя 75 лет после начала наступления вермахта в Арденнах во Второй мировой войне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал к сотрудничеству в Европе. "Единая, мирная Европа - это урок, который мы, европейцы, вынесли из оголтелого национализма и расизма, из войны на истребление", - заявил он в понедельник, 16 декабря, на памятной церемонии в бельгийском Бастоне. По словам Штайнмайера, сегодня это особенно важно, потому что национализм становится все более притягательным.

Ветераны Второй мировой войны на церемонии в Бастоне

Глава германского государства отметил, что последствия страданий тех лет чувствуются и сегодня. Подчеркнув, что он склоняет голову перед погибшими всех наций, Штайнмайер заявил, что это были "жертвы ненависти, ослепления и жажды разрушения, исходивших от моей страны".

Федеральный президент выразил благодарность Бельгии и Люксембургу за готовность к примирению, назвав его краеугольным камнем единой и мирной Европы. Вместе с тем он отметил роль США, которые вместе с союзниками освободили Европу и Германию, а также "сопровождали и поддерживали восстановление демократической Германии".

В мероприятии, посвященном 75-летней годовщине Арденнской операции, помимо президента ФРГ, приняли участие, в частности, премьер-министр Бельгии Софи Вильмес, глава Европейского совета Шарль Мишель, король и королева Бельгии Филипп и Матильда, премьер Люксембурга Ксавье Беттель и польский президент Анджей Дуда. На церемонию приехали также глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан, министр обороны США Марк Эспер и ветераны войны.

16 декабря 1944 года нацистский диктатор Адольф Гитлер предпринял последнюю попытку наступления против продвигающихся войск союзников. В начале вермахт добился военных успехов, однако после почти шести недель боев немецкие войска удалось оттеснить. Для США битва за Арденны, приведшая к гибели около 20 тысяч американских солдат, стала самой кровопролитной за всю войну.

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