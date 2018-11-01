Президент ФРГ на встрече с жителями Хемница осудил праворадикалов

Настроениями жителей Хемница после убийства 35-летнего мужчины в конце августа злоупотребили с целью разжигания ненависти. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) на встрече с горожанами в четверг, 1 ноября.

По словам Штайнмайера, к скорби по поводу произошедшего примешалась злоба, а у некоторых - еще и негодование. "Однако граница допустимого была нарушена, когда волнениями горожан злоупотребили, чтобы разжечь ненависть к иностранцам, продемонстрировать антиконституционные символы и вывести насилие на улицы", - сказал президент ФРГ.

Любой житель Германии может свободно выражать свое мнение, в том числе недовольство, но делать это следует без унижений, травли и угроз, подчеркнул Штайнмайер. "Раскрытие террористической организации правого толка "Революция Хемниц" и первые данные следствия, полученные о ней, свидетельствуют, какая чудовищная опасность таится в подобном нарушении границ", - добавил глава германского государства.

Демонстрации в Хемнице

В Хемнице 26 августа в ходе драки был убит мужчина немецко-кубинского происхождения. Преступление, предположительно, совершили беженцы. После этого в городе начались митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, так и против ксенофобии. Некоторые их них перерастали в столкновения с полицией и беспорядки.

Смотрите также:

Инфографика: Беженцы в Германии Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

Инфографика: Беженцы в Германии Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

Инфографика: Беженцы в Германии Образование и работа - условие успешной интерграции Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

Инфографика: Беженцы в Германии На родину по собственному желанию Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика. Автор: Ирина Филатова

