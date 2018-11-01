Президент ФРГ на встрече с жителями Хемница осудил праворадикалов

Любой житель Германии может свободно выражать свое мнение, в том числе недовольство, но делать это следует без унижений, травли и угроз, напомнил Франк-Вальтер Штайнмайер.
Настроениями жителей Хемница после убийства 35-летнего мужчины в конце августа злоупотребили с целью разжигания ненависти. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) на встрече с горожанами в четверг, 1 ноября.
По словам Штайнмайера, к скорби по поводу произошедшего примешалась злоба, а у некоторых - еще и негодование. "Однако граница допустимого была нарушена, когда волнениями горожан злоупотребили, чтобы разжечь ненависть к иностранцам, продемонстрировать антиконституционные символы и вывести насилие на улицы", - сказал президент ФРГ.
Любой житель Германии может свободно выражать свое мнение, в том числе недовольство, но делать это следует без унижений, травли и угроз, подчеркнул Штайнмайер. "Раскрытие террористической организации правого толка "Революция Хемниц" и первые данные следствия, полученные о ней, свидетельствуют, какая чудовищная опасность таится в подобном нарушении границ", - добавил глава германского государства.
Демонстрации в Хемнице
В Хемнице 26 августа в ходе драки был убит мужчина немецко-кубинского происхождения. Преступление, предположительно, совершили беженцы. После этого в городе начались митинги и демонстрации как против миграционной политики властей, так и против ксенофобии. Некоторые их них перерастали в столкновения с полицией и беспорядки.
Смотрите также: