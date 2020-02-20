Президент ФРГ назвал стрельбу в Ханау "актом террористического насилия"

Акции в память о погибших в Ханау проходят по всей Германии. Более чем в 50 городах жители вышли на пикеты. Франк-Вальтер Штайнмайер посетил место трагедии.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) посетил в четверг, 20 февраля, Ханау (земля Гессен), где 43-летний Тобиас Р., по данным следствия, застрелил девять человек, после чего, предположительно, убил свою мать и покончил с собой. Штайнмайер назвал произошедшее "жестоким актом террористического насилия" и призвал общество не позволить "запугать себя". Граждане должны быть "едины против ненависти, расизма и насилия", - подчеркнул он.
Германский президент побывал в двух кальянных, где произошла стрельба, и возложил венок в память о погибших.
Пикеты и приспущенные флаги
Штайнмайер отметил, что более чем в 50 городах Германии жители вышли на пикеты в знак протеста против насилия. Только в Ханау на улицах, по данным полиции, собралось порядка 5000 человек. Акция в память о погибших, а также против неонацизма и правого экстремизма прошла в Берлине.
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), также прибывший в Ханау, сообщил, что распорядился приспустить флаги на всех общественных зданиях в ФРГ. Кроме того, 20 февраля до кона дня должно пройти совещание всех глав земельных МВД о поддержании безопасности на общественных мероприятиях в предстоящие несколько дней.
Среди жертв - граждане Турции и Болгарии
Между тем в специальном антикризисном штабе болгарского посольства в Берлине сообщили, что один из погибших был гражданином Болгарии. Ранее турецкое консульство в Берлине подтвердило, что среди девяти жертв - пять граждан Турции. По данным представителей курдской общины Германии, несколько погибших имели курдские корни.
Меркель: "Расизм - это яд"
В двух районах гессенского города Ханау в ночь на 20 февраля были застрелены девять человек. Затем полиция нашла еще два трупа в одной из квартир, в том числе тело предполагаемого преступника. Позже полиция обнаружила в YouTube опубликованный стрелком видеоролик. Как заявил представитель Федеральной прокуратуры Германии, следствие располагает свидетельствами того, что преступник руководствовался правоэкстремистскими мотивами.
"Расизм - это яд, ненависть - это яд", - так отреагировала на произошедшее канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), отметив, что государство стоит на защите прав и достоинства каждого человека в Германии. Тем, кто пытается расколоть страну по признакам расовой или религиозной принадлежности, будет дан жесткий отпор, предупредила она.
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