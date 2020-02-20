 Президент ФРГ назвал стрельбу в Ханау ″актом террористического насилия″ | Новости из Германии о Германии | DW | 20.02.2020

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Германия

Президент ФРГ назвал стрельбу в Ханау "актом террористического насилия"

Акции в память о погибших в Ханау проходят по всей Германии. Более чем в 50 городах жители вышли на пикеты. Франк-Вальтер Штайнмайер посетил место трагедии.

Франк-Вальтер Штайнмайер в Ханау

Франк-Вальтер Штайнмайер (в центре) в Ханау

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) посетил в четверг, 20 февраля, Ханау (земля Гессен), где 43-летний Тобиас Р., по данным следствия, застрелил девять человек, после чего, предположительно, убил свою мать и покончил с собой. Штайнмайер назвал произошедшее "жестоким актом террористического насилия" и призвал общество не позволить "запугать себя". Граждане должны быть "едины против ненависти, расизма и насилия", - подчеркнул он.

Германский президент побывал в двух кальянных, где произошла стрельба, и возложил венок в память о погибших.

Пикеты и приспущенные флаги

Штайнмайер отметил, что более чем в 50 городах Германии жители вышли на пикеты в знак протеста против насилия. Только в Ханау на улицах, по данным полиции, собралось порядка 5000 человек. Акция в память о погибших, а также против неонацизма и правого экстремизма прошла в Берлине.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), также прибывший в Ханау, сообщил, что распорядился приспустить флаги на всех общественных зданиях в ФРГ. Кроме того, 20 февраля до кона дня должно пройти совещание всех глав земельных МВД о поддержании безопасности на общественных мероприятиях в предстоящие несколько дней.

Среди жертв - граждане Турции и Болгарии

Между тем в специальном антикризисном штабе болгарского посольства в Берлине сообщили, что один из погибших был гражданином Болгарии. Ранее турецкое консульство в Берлине подтвердило, что среди девяти жертв - пять граждан Турции. По данным представителей курдской общины Германии, несколько погибших имели курдские корни.

Контекст

В двух районах гессенского города Ханау ночью были застрелены девять человек. Затем полиция обнаружила еще два трупа в одной из квартир, среди них, вероятно, тело предполагаемого преступника. (20.02.2020)

Меркель: "Расизм - это яд"

В двух районах гессенского города Ханау в ночь на 20 февраля были застрелены девять человек. Затем полиция нашла еще два трупа в одной из квартир, в том числе тело предполагаемого преступника. Позже полиция обнаружила в YouTube опубликованный стрелком видеоролик. Как заявил представитель Федеральной прокуратуры Германии, следствие располагает свидетельствами того, что преступник руководствовался правоэкстремистскими мотивами.

"Расизм - это яд, ненависть - это яд", - так отреагировала на произошедшее канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), отметив, что государство стоит на защите прав и достоинства каждого человека в Германии. Тем, кто пытается расколоть страну по признакам расовой или религиозной принадлежности, будет дан жесткий отпор, предупредила она.

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    Стрельба в кальянной

    Через некоторое время появилась информация о стрельбе в кальянной, находящейся в другом районе Ханау - Кессельштадте. Мужчина вошел в помещение и открыл беспорядочную стрельбу, убив пятерых человек. Еще один пострадавший скончался через несколько часов от полученных ранений.

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    Стрельба в Ханау

    Полиция быстро вышла на след преступника

    Полиции оперативно удалось установить личность предполагаемого преступника. В его квартире были найдены два трупа. Одним из убитых оказался сам Тобиас Р. - 43-летний житель Ханау, гражданин Германии. Рядом с ним находилось тело 72-летней женщины, его матери.

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    В машине предполагаемого преступника найдены патроны

    По данным полиции, Тобиас Р. имел разрешение на владение охотничьим оружием. В машине предполагаемого преступника обнаружены патроны.

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  • Свечи на месте преступления в Ханау

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    Тобиас Р. разместил видео в YouTube за несколько дней до убийств

    Предполагаемый преступник за несколько дней до убийств опубликовал в YouTube видео. Об этом, по данным dpa, сообщают правоохранительные органы. Видео Тобиас Р. - немец, бегло говорящий по-английски, назвал "персональным посланием ко всем американцам". В нем автор послания заявил, что якобы "в США существуют подземные военные объекты, где мучают и убивают детей. Там также поклоняются дьяволу".

  • Табличка у входа в здание Федеральной прокуратуры Германии

    Стрельба в Ханау

    Расследованием занимается Федеральная прокуратура

    В связи с особой тяжестью преступления расследование взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Следователи располагают свидетельствами того, что предполагаемый убийца руководствовался ксенофобскими мотивами. По данным полиции, все 9 жертв нападений имеют миграционные корни. Турецкое консульство в Берлине подтвердило, что среди погибших - 5 граждан Турции.

    Автор: Вадим Шаталин


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Стрелок в немецком Ханау: кто напал на посетителей кальянных. DW Новости

Контекст

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Жертвами преступления в гессенском городе Ханау стали 11 человек. Предполагаемый преступник вероятно покончил жизнь самоубийством. (20.02.2020)  

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