Президент ФРГ заявил об ответственности страны за безопасность евреев

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал к выводам после нападения на синагогу в Галле. "Недостаточно просто осудить такое нападение", - заявил Штайнмайер в четверг, 10 октября, после посещения места преступления. "Должно быть ясно, что государство несет ответственность за жизнь евреев, за их безопасность в Германии", - добавил политик. В то же время все общество должно проявлять "твердую солидарность по отношению к евреям в нашей стране".

Солидарность необходима не только после таких событий, как нападение в Галле, полагает Штайнмайер. "История напоминает нам, настоящее бросает нам вызов", - сказал он. Любой, кто оправдывает политически мотивированное насилие против инакомыслящих и других конфессий, делает себя соучастником преступления, заявил федеральный президент. В поездке к месту преступления его сопровождали глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster) и премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff).

Предполагаемый преступник - правый экстремист

Накануне полиция задержала предполагаемого правоэкстремиста, 27-летнего немца Штефана Б. (Stephan B.), подозреваемого в нападениях в Галле и Ландсберге. Следствие располагает видеозаписью, которую нападавший, по всей видимости, сделал камерой, установленной у него на шлеме. Снятое позволяет делать вывод об антисемитских и правоэкстремистских мотивах стрельбы. Предполагаемый преступник неоднократно произносит ругательства в адрес евреев и турок.

Подозреваемый сначала пытался проникнуть в синагогу, где в тот момент по случаю важнейшего иудейского праздника Йом-Кипур находились порядка более 50 человек. По словам председателя еврейской общины Макса Привороцкого (Max Privorozki), он видел через камеру наблюдения нападавшего, который неоднократно стрелял в дверь синагоги и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью, гранат или петард. Однако дверь была заперта, и нападавший не смог прорваться внутрь.

После этого преступник застрелил на улице прохожую, которая обратилась к нему, а затем мужчину, находившегося в кебабной неподалеку, и скрылся на автомобиле. Спустя некоторое время появились сообщения о стрельбе в Ландсберге, расположенном в 15 километрах от Галле.

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