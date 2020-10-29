Президент ФРГ: Европа должна выступить против связанного с насилием исламизма

Не только Франции, но и Европе в целом необходимо выступить против актов жестокого насилия, которым является атака в базилике Нотр-Дам в Ницце, и "исламистских мотивов, лежащих в ее основе". Уверенность в этом в пятницу, 30 октября, в интервью DW высказал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

По его мнению, в свете недавних событий во Франции европейская общественность столкнулась одновременно с несколькими вызовами. "Противостоять таким актам жестокого насилия и исламистским мотивам - это одна задача, но пытаться сохранить открытость нашего общества - это еще один вызов", - уверен Штайнмайер.

"Мы должны сохранять бдительность"

В то же время, по его словам, "прежде всего, наше общество, наше демократическое общество, не должно следовать курсу, который делает ненависть и отчуждение мерилом государственных действий". Приоритетом должны оставаться принятие и уважение друг к другу, заявил президент Германии, подчеркнув, что "его мысли - в первую очередь с родственниками" жертв трагедии.

Франк-Вальтер Штайнмайер также напомнил о кровопролитной ножевой атаке в Дрездене, в результате которой 4 октября один человек погиб, а другой был тяжело ранен. Федеральная прокуратура ФРГ, которая взяла на себя расследование, не исключает исламистскую подоплеку случившегося. По словам президента, в этой связи нельзя делать вид, что Германия защищена от подобных атак: "Напротив, мы должны сохранять бдительность".

Штайнмайер: Риторика Эрдогана не помогает снизить напряженность

Глава Германии коснулся риторики президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана, который ранее обвинил французского лидера Эмманюэля Макрона в исламофобии, назвав его "больным". По мнению Штайнмайера, подобные заявления "не помогают" снизить напряженность. Надеюсь, что эта отмечаемая нами эскалация риторики не воодушевит возможных преступников, подчеркнул глава германского государства.

Президент ФРГ в беседе с DW также отдельно затронул проблему иммиграции в страны ЕС. По его словам, в ситуации с каждым отдельным государством ее причины - очень разные. Применительно к Франции они, к примеру, уходят корнями глубже в историю, чем в ситуации с ФРГ. "Мы можем также сказать относительно Германии, что, конечно, не все было успешно, хотя правительства - на протяжении поколений - прилагали усилия для продвижения интеграции", - подчеркнул президент, добавив, что эта проблема продолжает оставаться "задачей на будущее".

Атака в Ницце

В Ницце в результате ножевой атаки 29 октября погибли не менее трех посетителей базилики Нотр-Дам, еще шесть человек были ранены. Согласно источникам в полиции, одна из жертв - женщина - была обезглавлена. Злоумышленник выкрикивал "Аллаху акбар!" и продолжал делать это даже после задержания. При аресте он получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. По данным следствия, нападение совершил 21-летний гражданин Туниса, прибывший в ЕС в конце сентября и не имеющий статуса беженца во Франции.

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