Президент Франции в Париже почтил память погибших во Второй мировой

В Париже в среду, 8 мая, состоялись торжественные мероприятия, посвященные 74-й годовщине победы над нацизмом. Президент Франции Эмманюэль Макрон прошел с охраной от Елисейского дворца к Триумфальной арке. Там он возложил венок в память о жертвах сражений и зажег вечный огонь.

На церемонии присутствовали предшественники Макрона, Николя Саркози и Франсуа Олланд, а также ветераны Второй мировой войны, члены правительства и командование вооруженными силами.

Триумфальная арка была восстановлена после того, как существенно пострадала в ходе протестов "желтых жилетов" в декабре 2018 года. Несколькими днями ранее полиция запретила движению проводить демонстрации в центре Парижа в годовщину окончания войны.

Во Франции, как и в большинстве европейских стран, включая Германию, 8 мая празднуют день победы над нацизмом. В ночь на 9 мая 1945 года в Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне. 8 мая во Франции является нерабочим днем.

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