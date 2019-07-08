 Президент Украины отменил военный парад на День независимости | Новости из Германии об Украине | DW | 09.07.2019

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Украина

Президент Украины отменил военный парад на День независимости

Вместо того, чтобы тратить средства на "помпезный" парад, Владимир Зеленский заявил, что выделит 300 млн гривен на премии всем украинским военнослужащим.

Марш новой армии. Киев. 24 августа 2018 года

"Марш новой армии". Киев. 24 августа 2018 года

Президент Украины Владимир Зеленский решил отменить военный парад на День независимости, который отмечается в стране 24 августа. Назвав мероприятие "помпезным и точно недешевым", глава государства объявил, что вместо того, чтобы тратить деньги для организации парада, он выделит 300 млн гривен (более 10 млн евро - Ред.) на премии всем украинским военнослужащим. Соответствующее обращение Зеленский разместил во вторник, 9 июля, на своей странице в Facebook.

Контекст

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"Это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры - все. И обязательно военные, которые проводят операцию в зоне Объединенных сил", - пояснил президент. При этом Зеленский не отказывается от празднования Дня независимости. Просто, по словам президента, праздник пройдет "в новом формате".

Как сообщило издание "Украинская правда", министерство обороны Украины не смогло посчитать, сколько стоил военный парад на День независимости в 2018 году.

Марш новой армии

24 августа 2018 года в Киеве прошел военный парад, получивший название "Марш новой армии". В нем приняли участие 4,5 тыс. военных и 250 единиц техники. В ходе шествия впервые как часть официальной церемонии прозвучало воинское приветствие: "Слава Украине! Героям слава!", ставшее официальным приветствием в Вооруженных силах Украины.

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