Президент США заложил в бюджет более 760 млн долларов на сдерживание России

Проект бюджета администрации США на 2021 финансовый год предусматривает выделение 763,8 млн долларов на помощь государствам Европы и Центральной Азии с целью противодействия влиянию России. Перед Америкой "возникают вызовы со стороны возрождающихся государств-конкурентов, включая Китай и Россию", говорится в предложениях президента США Дональда Трампа, распространенных Белым домом в понедельник, 10 января.

Выделяемые средства будут направлены на противодействие российскому влиянию путем наращивания возможностей союзников США в области безопасности, и защиты их территориальной целостности. Часть средств пойдет на поддержку усилий государств-партнеров по прекращению использования российского военного оборудования, а также на устранение экономической зависимости этих стран от России, к примеру, в области энергетики и торговли. 24 миллиона предлагается выделить на противодействие российской дезинформации и пропаганде.

В проекте бюджета также предлагается выделить 1,5 млрд долларов на противодействие влиянию Китая, а также, на борьбу за "безопасность, демократию и экономический рост" в Индо-Тихоокеанском регионе. 337,5 млн долларов запланировано в бюджете на противодействие влиянию Ирана.

Расходы на оборону составят 740,5 млрд долларов

Проект бюджета в 4,8 трлн долларов на начинающийся в октябре 2021 финансовый год предполагает также выделение на оборонные расходы страны 740,5 млрд долларов. Сильная армия позволяет "нашей стране не допускать возникновения войн, сохранять мир и при необходимости, побеждать в случае нападения на США и их граждан", - говорится в документе.

Предложения президента по бюджету должны будут пройти согласование с Конгрессом.

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