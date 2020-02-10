 Президент США заложил в бюджет более 760 млн долларов на сдерживание России | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.02.2020

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Мир

Президент США заложил в бюджет более 760 млн долларов на сдерживание России

Новый проект бюджета США предусматривает выделение крупных средств на противодействие влиянию государств-конкурентов, прежде всего, России и Китая.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Проект бюджета администрации США на 2021 финансовый год предусматривает выделение 763,8 млн долларов на помощь государствам Европы и Центральной Азии с целью противодействия влиянию России. Перед Америкой "возникают вызовы со стороны возрождающихся государств-конкурентов, включая Китай и Россию", говорится в предложениях президента США Дональда Трампа, распространенных Белым домом в понедельник, 10 января.

Контекст

Кремль не сможет адекватно ответить на модернизацию армии США, но и давать задний ход не собирается. Российско-американские отношения ждет новый виток кризиса, считает Константин Эггерт. (14.08.2018)

Соглашение между президентом США и Конгрессом предусматривает инвестиции в сферы здравоохранения, образования, ухода за детьми и исследование рака, заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер. (23.07.2019)

Выделяемые средства будут направлены на противодействие российскому влиянию путем наращивания возможностей союзников США в области безопасности, и защиты их территориальной целостности. Часть средств пойдет на поддержку усилий государств-партнеров по прекращению использования российского военного оборудования, а также на устранение экономической зависимости этих стран от России, к примеру, в области энергетики и торговли. 24 миллиона предлагается выделить на противодействие российской дезинформации и пропаганде.

В проекте бюджета также предлагается выделить 1,5 млрд долларов на противодействие влиянию Китая, а также, на борьбу за "безопасность, демократию и экономический  рост" в Индо-Тихоокеанском регионе. 337,5 млн долларов запланировано в бюджете на противодействие влиянию Ирана.

Расходы на оборону составят 740,5 млрд долларов

Проект бюджета в 4,8 трлн долларов на начинающийся в октябре 2021 финансовый год предполагает также выделение на оборонные расходы страны 740,5 млрд долларов. Сильная армия позволяет "нашей стране не допускать возникновения войн, сохранять мир и при необходимости, побеждать в случае нападения на США и их граждан", - говорится в документе.

Предложения президента по бюджету должны будут пройти согласование с Конгрессом.

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  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

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    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

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