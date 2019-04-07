Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку. Об этом министр суданской провинции Северный Дарфур Адель Хуссейн заявил арабскому телеканалу Al Hadath в четверг, 11 апреля. В настоящее время в стране проходят консультации о передаче власти военным, добавил министр. Информацию об отставке аль-Башира агентствам AP и Reuters подтвердили на условиях анонимности два высокопоставленных чиновника из правительства Судана.

Протестующие в Хартуме, 10 апреля 2019 года

В столице Судана десятки тысяч человек вышли на антиправительственные протесты. Военнослужащие окружили здание министерства обороны страны, сообщают очевидцы агентству Reuters. По их словам, солдаты находятся на основных улицах и мостах Хартума. В свою очередь, государственное телевидение заявило, что вооруженные силы Судана "в скором времени обнародуют важное заявление".

О решении военных отстранить от власти действующего президента и распустить правительство, ранее сообщил арабский телеканал Al-Mayadeen. По информации телеканала Sky News Arabia, 75-летний глава государства находится под домашним арестом.

Чрезвычайное положение в Судане

Акции протеста в Судане начались в декабре 2018 года. Изначально протестующие выступали против резкого повышения цен на хлеб, но вскоре гнев демонстрантов оказался направлен против авторитарно управляющего страной президента.

Это привело к тому, что в феврале аль-Башир объявил в стране чрезвычайное положение и ограничил свободу собраний, чтобы не допускать новых протестов. Тем не менее люди продолжили выходить на улицы с требованиями отставки главы государства.

Суд в Гааге подозревает аль-Башира в организации геноцида в Дарфуре

Омар аль-Башир пришел к власти в 1989 году после путча, который поддержали исламисты. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге объявил его в розыск по подозрению в совершении военных преступлений и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. По данным Организации Объединенных Наций, с начала конфликта в Дарфуре в 2003 году погибли 300 тысяч человек.

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