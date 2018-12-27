 Президент РФ подписал закон о смягчении наказания за репосты | Новости из Германии о России | DW | 28.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Президент РФ подписал закон о смягчении наказания за репосты

Путин подписал закон, предусматривающий частичную декриминализацию наказания за репосты. Однако повторное нарушение в течение года будет уголовно наказуемым.

Мужчина со смартфоном и ноутбуком в руках

В России принят закон о смягчении наказания за репосты. Президент РФ Владимир Путин 27 декабря подписал закон, предусматривающий частичную декриминализацию 282-й статьи Уголовного кодекса, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Контекст

Принятый в 2017 году в ФРГ так называемый “закон о Facebook” пользуется сомнительным признанием за рубежом. Его, например, почти слово в слово скопировали в России. Но есть нюансы. Детали - у DW. (02.12.2018)

Частичная декриминализация одиозной 282-й статьи УК РФ никак не влияет на общий тренд на сворачивание свободы слова в России. Прежде всего, в интернете, считает Александр Плющев. (20.12.2018)

Арест Пономарева - это сигнал всем правозащитникам, в том числе и активно сотрудничающим с государством: никаких уличных акций, особенно против ФСБ, считает Александр Плющев. (05.12.2018)

Давление на интернет и его пользователей со стороны властей усиливается. Но пользователи впервые оказали солидарное сопротивление, считает Александр Плющев. (25.12.2018)

Закон предусматривает административное наказание вместо уголовного за действие, подпадающее под первую часть 282-й статьи. В ней речь идет о публичных действиях, направленных "на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, религии" с использованием СМИ или интернета.

Если гражданин привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение в течение года, то повторное деяние будет уголовно наказуемым.

Штраф, обязательные работы или арест до 15 суток

В соответствии с принятыми поправками в Кодекс об административных правонарушениях будет внесена статья о "возбуждении ненависти либо вражды". Физическим лицам будет грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, до 100 часов обязательных работ или до 15 суток ареста, юридическим лицам - штраф от 250 до 500 тысяч рублей.

Уголовное наказание за повторное совершение деяния полностью соответствует мерам, описанным в нынешней первой части статьи 282 УК РФ. Она предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей, принудительные работы сроком от одного до четырех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью или лишение свободы на 2-5 лет.  По этой статье многократно возбуждались уголовные дела против россиян за репосты в интернете.

Поправки по 282-й статье имеют обратную силу

Поправки в УК имеют обратную силу. После вступления закона в силу должны быть отменены вступившие приговоры по этой статье, возбужденные дела остановлены.

Смотрите также:

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Объединение России и Беларуси: насильно мил не будешь

    Президент Лукашенко не намерен поступаться суверенитетом Беларуси. Кремль успокаивает: планов полного объединения РФ и Беларуси нет. Карикатурист Сергей Елкин не очень верит этим заверениям.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Деньги пахнут? Лондон приостановил выдачу инвестиционных виз

    Великобритания заморозила выдачу инвестиционных виз. Для получения такой визы нужно вложить в экономику страны около 2 млн фунтов. Сергей Елкин о новых проблемах российских богачей.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Все, что нужно знать об интервью Медведева российским телеканалам

    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал ежегодное интервью российским телеканалам. Карикатурист Сергей Елкин обобщил суть выступления главы правительства России.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Внешняя политика Кремля: Путин рубит сук, на котором сидит?

    Новый виток конфликта между РФ и Украиной вновь вызвал на Западе разговоры о санкциях в отношении Москвы. Сергей Елкин о деструктивной внешней политике Владимира Путина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Какими будут кибердружинники "Единой России"

    Депутаты-единороссы подготовили законопроект о создании кибердружины, которая поможет искать экстремистов в интернете. Сергей Елкин - о новой роли для Труса, Балбеса и Бывалого.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Квартирный вопрос, или Как пропало пятиэтажное жилье Сечина

    Записи об элитной квартире главы "Роснефти" стоимостью 2 млрд рублей исчезли, по сообщениям СМИ, из базы данных Росреестра. Сергей Елкин - об обстоятельствах пропажи имущества Игоря Сечина.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему, что президент России превзошел в своих обещаниях других хозяев Кремля

    Российская политика в карикатурах

    Почему Путин круче Горбачева и Хрущева

    В случае нападения агрессора все россияне как мученики попадут в рай, пообещал Владимир Путин. По мнению Сергея Елкина президент России превзошел в своих обещаниях других хозяев Кремля.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему сохранения Виталием Мутко должности президента РФС

    Российская политика в карикатурах

    Что общего у Виталия Мутко с Карлсоном и Терминатором?

    Они возвращаются. Сергей Елкин о путанице с должностью Виталия Мутко. Как заявили в РФС, он никогда не покидал пост президента союза, а лишь приостановил деятельность после скандала с госпрограммой допинга.

  • Карикатура Сергея Елкина не тему падения рейтинга Путина

    Российская политика в карикатурах

    Кто виноват в падении рейтинга Путина?

    Рейтинг доверия президенту России с осени 2017 года упал на 20 процентных пунктов, сообщает "Левада-центр". Карикатурист Сергей Елкин знает, что у власти всегда народ виноват.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему подозреваемых в отправлении Скрипалей

    Российская политика в карикатурах

    Турагентство ГРУ приглашает в тур по европейским шпилям

    Петров - это Мишкин, а Боширов - Чепига. Данные о подозреваемых в отравлении Скрипалей говорят о причастности ГРУ к преступлению. Карикатурист Сергей Елкин о развалившейся легенде.

  • Карикатура Сергей Ёлкина на тему дедолларизации

    Российская политика в карикатурах

    Рубль против доллара: вся правда о дедолларизации

    За вытеснение валюты США из экономики РФ выступают все больше российских политиков. Однако в успехе курса на дедолларизацию сомневается карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатурист Сергей Елкин о том, как агенты ГРУ проваливают прикрытие

    Российская политика в карикатурах

    Агенты ГРУ - уже без прикрытия

    Западные политики вновь обвиняют ГРУ в кибератаках на иностранные государства и международные организации. Карикатурист Сергей Елкин о том, как тайное становится явным.

  • Сразу несколько стран заявили о причастности России к кибератакам на территории ЕС и США. Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Шпионы, боты, кибератаки и другое оружие Кремля

    Сразу несколько стран заявили о причастности России к кибератакам на территории ЕС и США, включая предотвращенные атаки на серверы ОЗХО. Сергей Елкин о причинах активности российских хакеров.

  • Карикатурист Сергей Елкин о том, на кого остается уповать Рогозину в борьбе со SpaceX.

    Российская политика в карикатурах

    Космос наш - или Илона Маска?

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил Илона Маска в демпинге при запуске ракет в космос. Карикатурист Сергей Елкин о том, на кого остается уповать Рогозину в борьбе со SpaceX.

  • Как санкции ударили по российским олигархам - карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Олигархи и санкции: кому на Руси жить тяжело

    Санкции Запада больно ударили по российским олигархам. Одно хорошо: народ их в беде не бросит, уверен карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему самоизоляции путинской России

    Российская политика в карикатурах

    Путин и Россия: изоляция или самоизоляция?

    Отравление Скрипалей, поддержка режима Асада и сепаратистов в Донбассе, , санкции - это этапы изоляции или самоизоляции Путина и России? Карикатурист Сергей Елкин знает ответ.

  • Руслан Боширов, он же Анатолий Чепига: карикатура Сергея Елкина о следе ГРУ в деле Скрипалей

    Российская политика в карикатурах

    Руслан Боширов, он же Анатолий Чепига: след ГРУ в деле Скрипалей

    Настоящее имя Руслана Боширова, обвиняемого в покушении на Скрипалей, - Анатолий Чепига, он - полковник ГРУ, служил в Чечне, считают Bellingcat и The Insider. Сергей Елкин почему-то не удивлен.

  • Карикатура Сергея Елкина на тему губернаторских выборов в России

    Российская политика в карикатурах

    Губернаторские выборы: "Единая Россия" и ее соперники

    По итогам второго тура выборов губернатора в четырех регионах РФ ни один из кандидатов "Единой России" не добился победы. Карикатурист Сергей Елкин о неожиданных проблемах единоросов.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Почему Боширов и Петров, оказывается, не могли отравить Скрипалей

    Подозреваемые в причастности к отравлению Скрипалей Руслан Боширов и Александр Петров сказали, что приехали в Солсбери посмотреть собор и намучились из-за снега. Поверил ли им карикатурист Сергей Елкин?

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Как становятся сотрудниками "фабрики троллей"

    В СМИ всплывают все новые случаи попыток интернет-троллей из России повлиять на общественное мнение через соцсети. Карикатурист Сергей Елкин о том, каким должен быть успешный кандидат на вакансию тролля.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Отток капитала: доллар уходит из России

    Из России бежит иностранный капитал. И, судя по прогнозам главы Минэкономразвития Орешкина, это надолго. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому не по душе отток долларовых инвестиций.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    "Экстремизм" в соцсетях: за репост ответишь

    Сотни россиян оказались за решеткой за репосты в соцсетях. Об амнистии попросила даже компания Mail.ru. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем может обернуться необдуманный лайк.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Повышение пенсионного возраста: когда карикатуристу не до смеха

    Госдума в первом чтении приняла законопроект правительства о постепенном повышении пенсионного возраста в России. Карикатуристу Сергею Елкину в этой связи явно не до смеха.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи

    Госдума намерена уже в июле рассмотреть в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Чем ответят россияне - уедут на дачу или выйдут на улицы? Взгляд Сергея Елкина.

  • Karikatur von Sergey Elkin - Putin eröffnet die umstrittene Krim-Brücke

    Российская политика в карикатурах

    Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина

    Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Кому вредят российские контрсанкции?

    Закон о контрсанкциях затронет в первую очередь российский бизнес и россиян. Предложение о запрете Booking.com - только один пример. Сергей Елкин о том, по кому бьют меры Москвы.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Чем прикрывается Кремль в истории отравления Скрипаля

    Британский премьер Мэй, требуя от Москвы разъяснений в связи с отравлением двойного агента Скрипаля, выдвинула Кремлю ультиматум. Сергей Елкин о спасительной "соломинке" Путина.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 02:28
Now live
02:28 мин

Почему Путин решил смягчить наказание за репосты в соцсетях (04.10.2018)

Контекст

Российская политика в карикатурах

Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом. (17.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в России разгоняют митинги еще до их начала (13.12.2018)  

Почему Путин решил смягчить наказание за репосты в соцсетях (04.10.2018)  

Срок за репост: как не сесть в тюрьму за активность в соцсетях в России – DW Новости (19.11.2018)  

Также по теме

Symbolbild Justiz Richter Gericht Richterhammer

Верховный суд РФ скорректирует практику по делам о "лайках" и репостах 07.09.2018

Поправки суда предлагают учитывать контекст, комментарии и количество читателей при возбуждении дел за репосты, утверждают собеседники "Ведомостей".

Symbolbild Russland Facebook Zensur Sperre

Верховный суд РФ не считает факт репоста основанием для уголовного дела 20.09.2018

Пленум Верховного суда РФ напомнил о недопустимости ограничения свободы слова, а также назвал условия, при которых публикации в соцсетях могут нарушать Уголовный кодекс РФ.

Symbolbild Internet & Computer

СКР прекратил дело о частушках про судей 07.10.2018

Следствие не обнаружило в действиях обвиненной в экстремизме 42-летней саратовчанки состава преступления, сообщил Павел Чиков.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Конец фартовости российской власти  

Глава РУСАДА заявил, что спорт РФ оказался "у края пропасти"  

Facebook ввела новые ограничения в обсуждении вопросов секса  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно