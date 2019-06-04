Президент России назвал законным присоединение стран Балтии к СССР

Американский журнал The National Interest в четверг, 18 июня, опубликовал авторскую статью Владимира Путина "Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны". Среди прочего, президент России утверждает, что Латвия, Литва и Эстония присоединились к СССР по пакту Молотова-Риббентропа с согласия властей балтийских стран. Их вступление "соответствовало международному и государственному праву того времени", подчеркивает автор. По его словам, государства Балтии "сохранили свои государственные органы, язык", а также "были представлены в высших государственных структурах Советского Союза".

Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, также известный как "пакт Молотова-Риббентропа", был подписан в конце августа 1939 года. В дополнительном протоколе к пакту содержится договоренность о разделе Восточной и Центральной Европы на сферы влияния. Это позволило нацистской Германии 1 сентября 1939 года напасть на Польшу. Советские войска вступили на польскую территорию около двух недель спустя.

15 июня 1940 года Красная армия вошла в Литву. 17 июня - в Латвию и Эстонию. Через несколько дней под контролем и диктовку Кремля в странах Балтии были сформированы новые правительства. Началась чистка аппаратов, увольнение всех чиновников, преобразование армии, репрессии в отношении представителей национальной элиты, массовые высылки в Сибирь. В начале августа 1940 года, "по просьбам" советов министров республик, балтийские страны стали членами СССР.

По словам российского президента, у руководства СССР в сентябре 1939 года "была возможность перенести западные границы еще дальше на запад, вплоть до Варшавы", однако власти решили так не делать.

Путин о предпосылках войны

Путин в своей статье также рассуждает о предпосылках войны. По его мнению, "несправедливо утверждать, что двухдневный визит нацистского министра иностранных дел Риббентропа в Москву стал главной причиной начала Второй мировой войны". "Все ведущие страны в определенной степени ответственны за это. Каждая из них совершила роковые ошибки, высокомерно считая, что может перехитрить других, получить односторонние преимущества для себя или держаться подальше от надвигающейся мировой катастрофы", - подчеркивает российский лидер. "Ценой этой близорукости, отказа создать систему коллективной безопасности стали миллионы жизней", - резюмирует он.

Участники саммита СНГ в 2019 году договорились о необходимости "передать будущим поколениям память о том, что нацисты были побеждены прежде всего советским народом", а представители всех республик СССР "сражались бок о бок" на линии фронта и в тылу, говорится в статье. Это решение "вызвало переполох в Европе и мире", отмечает Путин. По его словам, "некоторые политики, действуя по привычке, поспешили заявить, что Россия пытается переписать историю". Президент РФ призвал все страны ускорить обнародование архивов и публикацию прежде неизвестных документов военного и довоенного периодов.

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