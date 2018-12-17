Президент Польши отменил ряд положений спорной судебной реформы

Президент Польши Анджей Дуда вечером в понедельник, 17 декабря, подписал закон, изменяющий некоторые положения спорной судебной реформы. В частности, упразднен пункт, согласно которому возраст выхода членов Верховного суда на пенсию снижался с 70 до 65 лет.

Ранее в этот же день Европейский суд в Люксембурге издал очередное постановление, требующее от польского правительства приостановить положение судебной реформы, снижающее пенсионный возраст судей Верховного суда. Тем самым Евросуд подтвердил свой вердикт, вынесенный в середине октября.

ЕС расценил реформу как подрыв принципа независимости судебных органов

Правящая в Польше национал-консервативная партия "Закон и справедливость" перестраивает систему юстиции с 2015 года. В июле 2018 года в Польше вступил в силу закон, позволяющий досрочно отправлять на пенсию членов Верховного суда. Он также позволял министру юстиции Польши инициировать отставку и назначать судей высшей судебной инстанции страны.

В ЕС сочли, что данный закон "подрывает принцип независимости судебных органов, включая несменяемость судей". По мнению Еврокомиссии, Варшава не выполняет обязательства, наложенные на нее рядом статей Лиссабонского договора и Хартии Европейского союза по правам человека. Европейский Союз многократно призывал Варшаву изменить спорные законы и пойти на диалог с Брюсселем по правовым вопросам.

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