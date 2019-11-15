Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж россиян

Президент Литвы Гитанаc Науседа в пятницу, 15 ноября, подписал указ о помиловании двух россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, с 2017 года отбывавших заключение за шпионаж. Как уточнили в пресс-службе политика, по итогам рассмотрения 123 ходатайств наказание было смягчено или полностью отменено в отношении пяти фигурантов, включая трех граждан Литвы.

В начале недели глава государства утвердил поправку к Уголовному кодексу, регулирующую процедуру обмена с другими странами лицами, осужденными по статье о шпионаже. По словам литовского лидера, этот процесс необходим для защиты граждан Литвы и отвечает интересам нацбезопасности.

Возможен трехсторонний обмен

По данным источников агентства BNS, в качестве ответного жеста Москва в рамках сделки, как ожидается, помилует двух осужденных в РФ в 2016 году граждан Литвы: Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса. Кроме того, по информации агентства, не исключается также освобождение подданного Норвегии Фруде Берга, приговоренного в апреле этого года к 14 годам колонии строгого режима по делу о сотрудничестве с Военной разведывательной службой королевства.

В МИД РФ отмечают, что в данном случае речь может идти о трехстороннем обмене. Как сообщил агентству РИА "Новости" директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев, в этой ситуации также должен решаться "вопрос о помиловании".

За что посадили шпионов

Как уточняет портал Delfi, Филипченко был кадровым сотрудником Федеральной службы безопасности РФ, Вильнюсский окружной суд приговорил его к десяти годам лишения свободы. В свою очередь Шяуляйский окружной суд приговорил офицера Моисеенко к 10 с половиной годам лишения свободы по делу о вербовке литовского офицера.

В 2016 году Московский городской суд вынес гражданину Литвы Тамошайтису приговор в виде 12 лет лишения свободы, а Калининградской областной суд постановил лишить Матайтиса, у которого двойное гражданство Литвы и России, свободы на 13 лет. По версии Москвы, оба действовали по заданию военной разведки Литвы.

Норвежец Берг, в свою очередь, по оценке следствия, собирал сведения о российских атомных подводных лодках. Он получил данные от сотрудника российского оборонного предприятия, работавшего под контролем спецслужб. Сам норвежец ранее признался в сотрудничестве с военной разведкой. По словам его адвоката Брюньюльфа Риснеса, подзащитный "не полностью представлял" масштаб ситуации и ее возможную опасность. Берг был задержан в Москве в декабре 2017 года.

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