Президент Ирана опроверг слухи о введении комендантского часа из-за коронавируса

Президент Ирана Хасан Роухани опроверг слухи о введении комендантского часа в стране из-за пандемии коронавируса. "Карантина в Иране не будет ни сегодня, ни во время новогодних праздников (со 20 марта по 2 апреля - Ред.)", - заявил он в воскресенье, 15 марта, выступая на иранском государственном телевидении. Если возникнет необходимость в карантине, решение о его введении будет принимать кризисный штаб в Тегеране, а не правительство, отметил президент.

В последнее время критика в адрес Роухани из-за его нежелания ввести комендантский час усиливается. Некоторые члены парламента считают, что без этой меры в стране может произойти катастрофа. Эти опасения подкрепляются последними данными министерства здравоохранения: за последние сутки в стране зарегистрированы 1209 новых случаев заражений коронавирусом, общее количество инфицированных достигло 13.938, число умерших увеличилось на 113 человек и составило 724.

На фоне слухов о возможном введении комендантского часа многие иранцы в субботу поспешили запастись продуктами впрок : в течение дня супермаркетах было распродано большинство товаров. Особым спросом пользовались минеральная вода, стиральный порошок и резиновые перчатки. Впрочем, некоторые объясняют повышенный ажиотаж приближающимися новогодними праздниками.

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