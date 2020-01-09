 Президент Ирана: МАГАТЭ продолжит мониторинг ядерных объектов страны | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.01.2020

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Мир

Президент Ирана: МАГАТЭ продолжит мониторинг ядерных объектов страны

Хасан Рухани сказал премьер-министру Великобритании, что "Тегеран готов вернуться к ядерной сделке 2015 года, если к ней вернется Европа".

Президент Ирана Хасан Рухани на фоне портрета генерала Сулеймани

Президент Ирана Хасан Рухани

"Тегеран продолжит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, и МАГАТЭ будет контролировать ядерную деятельность Ирана, как и прежде" - заявил президента Ирана Хасан Рухани в четверг, 9 января, в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Выдержки разговора публикует официальный сайт президента Ирана.

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Рухани добавил, что если "Европа вернется к своим обязательствам по Венской ядерной сделке, то и Иран вернется к своим". Он возложил всю ответственность за кризис на США, а именно на решение Вашингтона в 2018 году выйти из соглашения об иранской ядерной программе 2015 года (Совместный всеобъемлющий план действий, подписанный Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией - Ред.) и убийство генерала Сулеймани. "Если американцы совершат еще одну ошибку, они получат очень опасный ответ от Ирана", - предупредил Рухани.

5 января Иран объявил о выходе из ядерной сделки и об отказе от обязательств соблюдать ограничения по объемам обогащенного урана и количеству и моделям центрифуг. Через два дня Иран нанес ракетные удары по двум американским базам в Ираке. Рухани называет это адекватным ответом на основе статьи 51 Устава ООН о праве на самооборону.

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    Автор: Наталья Позднякова


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