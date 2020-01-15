Президент Ирана заявил об увеличении объемов обогащения урана

Объемы обогащения урана в Иране превысили порог 2015 года, когда Тегеран заключил с США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией так называемую ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Об этом заявил в четверг, 16 января, президент Ирана Хасан Роухани.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и восстановил санкции в отношении Ирана. В ответ Тегеран начал постепенно сокращать соблюдение своих обязательств.

Сейчас, по словам президента Роухани, иранская ядерная программа более "продвинутая", чем это было до Венского ядерного соглашения 2015 года. При этом глава Ирана исключает полный выход своей страны из ядерного соглашения. По его мнению, это вернет вопрос Ирана в повестку Совета Безопасности ООН и грозит стране международными санкциями. Тегеран заявляет, что готов в любой момент вернуться к выполнению условий сделки, как только все стороны соглашения будут его реализовывать.

Накануне стало известно, что администрация Трампа пригрозила ввести 25-процентную пошлину на импорт европейских автомобилей, если Великобритания, Франция и Германия официально не обвинят Иран в нарушении ядерной сделки.

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