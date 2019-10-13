Президент Израиля просит Путина помиловать осужденную в РФ израильтянку

Реувен Ривлин считает, что долгий тюремный срок будет иметь "разрушительные" последствия для жизни израильтянки Наамы Иссахар, получившей в РФ 7,5 лет колонии по обвинению в контрабанде наркотиков.
Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помиловать гражданку Израиля Нааму Иссахар, приговоренную Химкинским судом к 7,5 годам колонии общего режима за контрабанду наркотиков. Копию своего письма к президенту РФ Ривлен опубликовал на своей странице в Twitter в воскресенье, 13 октября.
25-летнюю израильтянку Нааму Иссахар задержали в апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В ее багаже было найдено 9,6 грамма гашиша. Иссахар согласилась с обвинением в хранении наркотических средств, однако не признала себя виновной в контрабанде наркотиков в особо крупном размере.
В письме к Путину Ривлен просит учесть, что молодая израильтянка не имеет криминального прошлого, а столь длительное тюремное заключение может оказать "глубоко разрушительное воздействие" на ее дальнейшую жизнь."Учитывая особые индивидуальные обстоятельства в деле Наамы Иссахар, я взываю к Вашему состраданию и прошу Вас личным вмешательством добиться ее прощения в порядке исключения", - говорится в письме Ривлена.
При этом, как заявил президент Израиля, его страна благодарна России за то, что российские военные с риском для собственной жизни вернули на родину останки израильского солдата Захари Баумеля, погибшего во время Первой ливанской войны в 1982 году. О том, что Россия передала Израилю останки Баумеля, российское министерство обороны заявило в начале апреля 2019 года. Незадолго до этого президент РФ Путин сообщил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о том, что российский спецназ вывез останки израильского военного, обнаруженные им в ходе спецоперации в Сирии.
Израиль отказался от обмена на россиянина Буркова
13 октября израильская газета The Jerusalem Post сообщила, что Нетаньяху поднимал вопрос о судьбе Наамы Иссахар во время встречи с Путиным в Сочи несколько недель назад, а также в ходе телефонного разговора с российским лидером на текущей неделе. По данным издания, Израиль отказался от предложения России обменять девушку на россиянина Алексея Буркова, задержанного в аэропорту Тель-Авива в 2015 году по запросу США, где его обвиняют в совершении кибератак. Верховный суд Израиля уже одобрил экстрадицию Буркова в США, что сделало обмен невозможным, указывает издание.
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