Президент Израиля продлил срок для формирования правительства на 48 часов

Президент Израиля Реувен Ривлин в понедельник, 13 апреля, продлил до вечера 15 апреля срок для формирования правительства, предоставленный лидеру центристского блока "Кахоль-Лаван" Бенни Ганцу. В канцелярии президента отметили, что Ганц и и.о. премьер-министра Биньямин Нетаньяху "близки к заключению соглашения". Ранее Ривлин заявлял, что продления срока, истекающего вечером 13 апреля, не будет.

В начале марта в Израиле прошли внеочередные парламентские выборы. Это третьи выборы в Кнессет в течение одного года. Партия Нетаньяху "Ликуд" одержала победу с небольшим перевесом, но ей и ее союзникам не удалось получить большинство в парламенте в 61 место.

16 марта формирование правительство было поручено Ганцу, который позднее вступил в должность спикера Кнессета. На выполнение этой задачи у него было 4 недели. После провала переговоров о формировании коалиции с "Ликудом" Ганц подал заявление на продление срока на 2 недели.

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