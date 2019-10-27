 Президент Германии вручил премию за защиту окружающей среды | Новости из Германии о Германии | DW | 27.10.2019

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Германия

Президент Германии вручил премию за защиту окружающей среды

На вручении самой крупной экологической премии в Европе Франк-Вальтер Штайнмайер выступил в поддержку Fridays for Future и других движений против изменения климата.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (второй слева) с лауреатами Немецкой экологической премии за 2019 год

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (второй слева) с лауреатами Немецкой экологической премии за 2019 год

В Мангейме в воскресенье, 27 октября, состоялась торжественная церемония вручения независимой Немецкой экологической премии (Deutscher Umweltpreis) за 2019 год. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) вручил престижную награду бизнесмену Райнхарду Шнайдеру (Reinhard Schneider) и исследователю Ингрид Кёгель-Кнабнер (Ingrid Kögel-Knabner). Лауреаты получат в общей сложности 500 тысяч евро.

Контекст

Набирающим силу общественным движениям всегда требовались одержимые и бескомпромиссные символические фигуры, способные совершать знаковые поступки, считает Андрей Гурков. (10.10.2019)

Столица Германии стала центром глобальной стачки, организованной молодежным экологическим движением Fridays for future. Одно из главных требований - быстрый отказ от угольных электростанций. (20.09.2019)

Шнайдер владеет фирмой Werner und Mertz, выпускающей, среди прочего, моющие и чистящие средства под маркой Frosch и средства по уходу за обувью Erdal. Жюри отметило бизнесмена за популяризацию экологичных продуктов на массовом рынке.

Преподаватель Мюнхенского технического университета Кёгель-Кнабнер занимается исследованием почвы как экологической среды. В частности, ей удалось показать важность поверхностного слоя земли как накопителя углерода и его существенное влияние на развитие климата.

Штайнмайер призвал к "смелым решениям"

Немецкая экологическая премия присуждается людям, которые "своими решениями вселяют в общество мужество", отметил в своей речи Штайнмайер. Он выступил в поддержку протестов против изменения климата - в частности движения Fridays for Future и призвал всех граждан "принимать смелые решения" для защиты окружающей среды и климата уже сейчас, чтобы содействовать положительным изменениям в будущем. Когда речь идет о защите климата, не следует преуменьшать значение демократических принципов, предостерег Штайнмайер.

Премию Немецкого федерального фонда окружающей среды - самую крупную экологическую премию в Европе - присуждают нерегулярно с 1993 года. В 2010 году ее третьим по счету почетным лауреатом стал бывший президент СССР и основатель Международного Зеленого Креста Михаил Горбачев. 

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