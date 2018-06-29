Президент Германии впервые прибыл с визитом в Беларусь

Глава германского государства Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в пятницу, 29 июня, принял участие в открытии мемориала жертвам нацизма в белорусском "Тростенце" под Минском, где в годы Второй мировой войны были уничтожены до 250 тыс. человек, преимущественно евреев. Германский политик стал первым президентом ФРГ, посетившим Беларусь с официальным визитом.

"Мы никогда не должны забывать: германская война на истребление преследовала целью уничтожение этой страны и людей, которые там жили", - подчеркнул Штайнмайер. "Тем большую благодарность я испытываю к жителям Беларуси за их готовность к примирению", - добавил он.

В торжественном мероприятии также приняли белорусский президент Александр Лукашенко и его австрийский коллега Александер Ван дер Беллен.

Мемориальный комплекс "Тростенец" в Минске построен на месте одноименного концентрационного лагеря, действовавшего во время Второй мировой войны. Ранее немецкая сторона перечислила 400 тысяч евро для продолжения возведения памятников в местечке Шарковка и в урочище Благовщина, где нацисты расстреливали узников. По количеству жертв он занимает четвертое место после таких печально известных нацистских лагерей смерти в Европе, как Освенцим, Майданек и Треблинка.

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