 Президент Германии впервые прибыл с визитом в Беларусь | Новости из Германии о Германии | DW | 29.06.2018

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Германия

Президент Германии впервые прибыл с визитом в Беларусь

Франк-Вальтер Штайнмайер принял участие в открытии мемориала жертвам нацизма в "Тростенце".

Мемориал жертвам нацизма в Тростенце

Мемориал жертвам нацизма в Тростенце

Глава германского государства Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) в пятницу, 29 июня, принял участие в открытии мемориала жертвам нацизма в белорусском "Тростенце" под Минском, где в годы Второй мировой войны были уничтожены до 250 тыс. человек, преимущественно евреев. Германский политик стал первым президентом ФРГ, посетившим Беларусь с официальным визитом.

Контекст

1 октября в Минске участники создания мемориала "Тростенец", посвященного памяти жертв нацизма, рассказали журналистам о реализации и будущем проекта. Подробности - от DW. (01.10.2015)

8 июня на месте бывшего концлагеря Малый Тростенец на окраине Минска будет заложена капсула с именами многих погибших на этой фабрике смерти. (29.03.2014)

"Мы никогда не должны забывать: германская война на истребление преследовала целью уничтожение этой страны и людей, которые там жили", - подчеркнул Штайнмайер. "Тем большую благодарность я испытываю к жителям Беларуси за их готовность к примирению", - добавил он.

В торжественном мероприятии также приняли белорусский президент Александр Лукашенко и его австрийский коллега Александер Ван дер Беллен.

Мемориальный  комплекс "Тростенец" в Минске построен на месте одноименного концентрационного лагеря, действовавшего во время Второй мировой войны. Ранее немецкая сторона перечислила 400 тысяч евро для продолжения возведения памятников в местечке Шарковка и в урочище Благовщина, где нацисты расстреливали узников. По количеству жертв он занимает четвертое место после таких печально известных нацистских лагерей смерти в Европе, как Освенцим, Майданек и Треблинка. 

Смотритетакже:

  • Мемориал ''Тростенец''

    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

    Там, где был лагерь смерти

    Лагерь был создан в 10 километрах от Минска - рядом с деревней Малый Тростенец. Сперва это было хозяйство СД, призванное обеспечивать провиантом части минского гарнизона и полиции. Однако уже в мае 1942 года первый эшелон привез из Вены в Тростенец около тысячи евреев...

  • Мемориал ''Тростенец''

    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

    Памяти жертв

    Аллея памяти: плиты с информацией обо всех концлагерях на территории Беларуси. Во время Второй мировой войны в гетто и концлагерях на территории республики было уничтожено около 700 тысяч евреев, а также около 500 тысяч советских военнопленных.

  • Мемориал ''Тростенец''

    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

    Готовится к открытию

    Всего в лагере смерти под Минском за годы войны было уничтожено 206 500 тысяч человек. По инициативе белорусской стороны, которая была поддержана Дортмундским международным образовательным центром и другими структурами в Германии, в Тростенце было решено построить мемориал. Он готовится к открытию в ближайшие месяцы.

  • Мемориал ''Тростенец''

    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

    Врата памяти

    Главный элемент мемориального комплекса - "Врата памяти". Он символизирует связь между миром умерших и миром живых.

  • Мемориал ''Тростенец''

    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

    Мемориал

    Название "Тростенец" объединяет несколько мест массового уничтожения людей: урочище Благовщина - место массовых расстрелов, собственно лагерь "Малый Тростенец", урочище Шашковка - место массового сожжения людей.

  • Мемориал ''Тростенец''

    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

    Дань памяти

    В мемориал включены остатки зданий, ранее использовавшихся лагерной администрацией. Несмотря на то, что комплекс еще не открыт, на плитах уже можно встретить возложенные цветы.

  • Мемориал ''Тростенец''

    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

    Свидетели трагедии

    В таких вагонах в Малый Тростенец привозили евреев из разных стран Европы, в частности, из Австрии, Чехии и Германии. Примечательно, что до территории СССР людей везли в пассажирских вагонах, а на перевалочных станциях их перегружали в вагоны для скота и уже в них везли в Малый Тростенец. Всего в этот лагерь смерти было доставлено около 20 тысяч евреев.

  • Мемориал ''Тростенец''

    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

    Памяти жертв массового убийства

    В июне 1944 года, всего за пару дней до вступления Красной Армии в Минск, командующий полицией безопасности Генрих Зеетцен приказал уничтожить узников, содержавшихся в лагере и в тюрьме СС в Минске. 6 тысяч 500 человек привезли в Малый Тростенец, заперли и расстреляли в сарае, который затем сожгли. На месте массового убийства узников установлен памятник.

  • Мемориал ''Тростенец''

    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

    Место казни

    Урочище Благовщина - основное место казни узников. Здесь, в лесу недалеко от лагеря, было расстреляно около 150 тысяч человек. Сегодня в урочище установлен памятный знак.

  • Мемориал ''Тростенец''

    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

    Возвращение имен

    Размещать на деревьях в Благовщине информацию об уничтоженных в концлагере евреев придумали активисты возникшей в Австрии инициативы "Мальвина" (Malvine). Инициатива названа в честь Мальвины Бартон - убитой здесь жительницы Вены. Цель акции - вернуть имена каждому из уничтоженных в лагере смерти австрийских евреев.

  • Мемориал ''Тростенец''

    "Тростенец": Беларусь помнит ради будущего

    Память ради будущего

    3 мая 2015 в рамках мемориальных мероприятий "Помним ради общеевропейского будущего" урочище Благовщина посетили представители МИД ФРГ, немецкого бундестага, Минского и Дортмундского международных образовательных центров и других структур. На месте массовых расстрелов они говорили друг с другом, молились и слушали грустную музыку.

    Автор: Андрей Тимаров


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Немецкие активисты построили мемориал жертвам Холокоста за окном у ультраправого политика

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"Тростенец": Беларусь помнит ради будущего  

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