 Президент Венесуэлы обвинил США в запуске плана по его свержению | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.12.2018

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Мир

Президент Венесуэлы обвинил США в запуске плана по его свержению

Николас Мадуро утверждает, что США при поддержке Колумбии приступили к реализации плана по его отстранению от власти. Президент Венесуэлы обещал рассказать подробности на пресс-конференции в ближайшие дни.

Николая Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США приступили к реализации плана по его свержению при поддержке Колумбии. "План по осуществлению госпереворота уже запущен, и они его координируют напрямую из Белого дома", - заявил социалистический политик в воскресенье, 9 декабря, в ходе голосования на выборах, в результате которых возглавляемая им Единая социалистическая партия Венесуэлы одержала победу.

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Мадуро, который в прошлом уже неоднократно обвинял Вашингтон в желании свергнуть его, сказал, что в ближайшие дни он проведет пресс-конференцию, на которой сообщит подробности по поводу этого плана. "Не знаю, опередят ли меня The New York Times (NYT) и The Washington Post, поскольку они располагают весьма конкретными данными", - отметил он.

В этой связи президент Венесуэлы напомнил об опубликованной в сентябре статье NYT, в которой рассказывалось о встречах американских чиновников и бывшими венесуэльскими военными. На этих встречах якобы обсуждались планы свержения Мадуро, от которых впоследствии, однако, было решено отказаться. По словам Мадуро, в этой статье содержатся "вопиющие доказательства" заговора, осуществляемого администрацией президента США Дональда Трампа.

Николас Мадуро 10 января заступает на очередной шестилетний президентский срок по результатам выборов 20 мая, которые оппозиция объявила нелегитимными, а США, Евросоюз и большинство стран Латинской Америки не признали.

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    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


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