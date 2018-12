Президент Венесуэлы обвинил США в запуске плана по его свержению

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США приступили к реализации плана по его свержению при поддержке Колумбии. "План по осуществлению госпереворота уже запущен, и они его координируют напрямую из Белого дома", - заявил социалистический политик в воскресенье, 9 декабря, в ходе голосования на выборах, в результате которых возглавляемая им Единая социалистическая партия Венесуэлы одержала победу.

Мадуро, который в прошлом уже неоднократно обвинял Вашингтон в желании свергнуть его, сказал, что в ближайшие дни он проведет пресс-конференцию, на которой сообщит подробности по поводу этого плана. "Не знаю, опередят ли меня The New York Times (NYT) и The Washington Post, поскольку они располагают весьма конкретными данными", - отметил он.

В этой связи президент Венесуэлы напомнил об опубликованной в сентябре статье NYT, в которой рассказывалось о встречах американских чиновников и бывшими венесуэльскими военными. На этих встречах якобы обсуждались планы свержения Мадуро, от которых впоследствии, однако, было решено отказаться. По словам Мадуро, в этой статье содержатся "вопиющие доказательства" заговора, осуществляемого администрацией президента США Дональда Трампа.

Николас Мадуро 10 января заступает на очередной шестилетний президентский срок по результатам выборов 20 мая, которые оппозиция объявила нелегитимными, а США, Евросоюз и большинство стран Латинской Америки не признали.

Смотрите также:

Венесуэла на грани гражданской войны "Долой диктатуру!" "Каприлеса - в президенты!" - требуют демонстранты в городах Венесуэлы. Толчком к началу протестов послужило решение финансового ведомства страны запретить лидеру оппозиции Энрике Каприлесу заниматься политической деятельностью в течение ближайших 15 лет. Многие уверены, что власти хотят от него избавиться, ведь у оппозиционера есть серьезные шансы на победу на президентских выборах в 2018 году.

Венесуэла на грани гражданской войны Плохая видимость Слезоточивый газ на улицах Каракаса уже стал обычным явлением: применяя его, силовики пытаются бороться с протестующими. Только в апреле в ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли девять человек - в том числе 13-летний подросток и 17-летний студент. 19 апреля на акцию протеста, которую организаторы назвали "Мать всех маршей", вышли сотни тысяч жителей страны.

Венесуэла на грани гражданской войны Убежище в канализации Эти двое демонстрантов укрылись от полицейских в канализации. То, что ситуация в стране в ближайшие дни или недели нормализуется, крайне маловероятно. На днях президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен увеличить численность народных дружин со 100 до 500 тысяч человек, причем каждый новый дружинник получит оружие.

Венесуэла на грани гражданской войны Оружие для 500 тысяч человек "Венесуэла нуждается не в оружии, а в продуктах и медикаментах", - заявил лидер оппозиции Энрике Каприлес в ответ на обещание президента Мадуро вооружить 500 тысяч человек. На фото: Каприлес пытается отдышаться после того, как полиция применила по отношению к демонстрантам слезоточивый газ.

Венесуэла на грани гражданской войны Пустые полки в магазинах В Венесуэле уже несколько лет подряд наблюдается дефицит продуктов питания, а также нехватка лекарств и многих других товаров. Эту булочную 19 апреля разгромили протестующие. Между тем жители страны уже давно привыкли к пустым полкам в супермаркетах и длинным очередям.

Венесуэла на грани гражданской войны Мадуро: Демонстранты - это террористы Большинство жителей Венесуэлы уже сыты такой ситуацией по горло. Однако президент страны, у которой самые крупные запасы нефти на планете, не желает брать на себя ответственность за затяжной экономический кризис. Он утверждает, что Венесуэла стала жертвой заговора, спланированного США, и называет демонстрантов террористами.

Венесуэла на грани гражданской войны Призрак социалистической революции В то время как все силы полиции брошены на разгон критиков правительства, соратники президента могут спокойно проводить свои акции. Толпа в красном выражает поддержку Николасу Мадуро - преемнику бывшего главы Венесуэлы Уго Чавеса, провозгласившего начало эры социалистической революции в стране.

Венесуэла на грани гражданской войны Угроза эскалации конфликта Одна из участниц акции протеста встала перед правительственным бронетранспортером, перегородив ему дорогу. Накануне митингов 19 апреля военные заверили президента в своей "безусловной лояльности". Конца конфронтации между правительственными силами и демонстрантами пока не видно. Эксперты предупреждают, что конфликт в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну. Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн